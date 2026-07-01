長照3.0擬納外籍勞動力 衛福部：將分3階段補足夜間照護與喘息人力

台灣邁入超高齡社會，長照需求日益增加，但照服員人力卻嚴重不足。民進黨立委林月琴今舉辦「長照服務法修法公聽會」，她指出，長照人力不足，造成長照評估等待時間拉長，政府應盡速讓外國技術人力投入失智團體家屋、小規模多機能服務，使更多的人能即時獲得長照服務。衛福部次長呂建德表示，目前正研擬將外籍勞動力納入長照3.0人力規畫。

依衛福部今提出書面報告統計，截至今年3月底，實際投入長照服務的在職照服員達10萬3286人，目前長照3.0已將人力專業發展列為八大目標之一，除新增回流機制、照服員培訓獎勵，並規畫部分工時人員列計人力，也研議照服員「分級制度」，放寬特定場域聘雇外國技術人力。

今在公聽會上，身心障礙聯盟秘書長洪心平說，長照服務包括全日型、夜間、假日仍缺少照顧資源，導致許多重度個案只能依靠家屬照顧或聘用外籍看護工，必須獨自面對長期壓力。外籍看護已是長照不可或缺的輔助人力，建議政府依照提供服務專業度區分人力，避免弱弱相殘。國民黨立委王育敏也說，許多團體倡議，希望將目前20多萬人在使用的外籍看護，正式納入長照體系。如今長照進入3.0，政府應適度調整。

呂建德表示，未來長照人力將區分為三部分，包括會接觸個案身體照顧的「核心工作」，以及陪伴、協助購物等「非核心照顧」及外籍勞動力。其中非涉及專業的非核心工作，如陪伴、訪視、代購等，常被民眾視為「幫忙」的工作，將傾向採部分工時，並逐步導入中高齡、二度就業者；核心工作因涉及身體接觸、照顧，仍鼓勵本國籍的年輕人力擔任，兩者薪資會有所區別。

而外籍勞動力為中階技術人力，呂建德說，主要招募新南向國家的學生來台完成二技課程後投入照顧工作，主要填補本國勞工不願從事的夜間、假日時段，並規畫分為三階段推行，首先引進團體家屋、小規模多機能的夜間及喘息人力缺口。

接下來，再擴散至居家派遣，如重症家庭聘雇外籍看護、需要喘息，研議由機構或仲介公司聘用外籍人力，以派遣方式進入家戶，補充夜間照顧、喘息替代人力。最後，針對現有約23萬名居家外籍看護，研議納入長照人力，將與勞動部積極討論。

呂建德說，現行雖有外籍看護的喘息服務，但實務上很多家庭不敢用，主要擔心外籍看護因此跑掉，但24小時將將看護綁在家裡，也不是長久之計，形成弱弱相殘，國際勞工組織也密切關注看護權益。因此，未來希望建立集中聘僱、派遣服務模式，外籍照護人員由機構統一管理，平時住宿舍，有需求時再提供夜間照顧服務。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏說，照顧服務員行業從2017年長照2.0上路後蓬勃發展，但近4年人力成長放緩。近期政府推出核心項目與非核心項目方式，雖然具體落實、評鑑都還待解，但考慮到長照經費跟長照人力，確實有必要修正「長照服務法」中居家服務項目，讓經費確實花在身體照顧上。

台北市私立力麗居家式服務類長期照顧服務機構護理師李良玉說，目前照顧服務員有丙級技術士證照，認為應該按照專業做出區分，推出乙級證照。透過進階訓練，讓照服員也可以進行胰島素施打、傷口換藥等服務，更貼近被照顧者需求。不過，黎世宏擔心，若進行分級後，所有照服員都去考乙級，那丙級工作誰來做？

在照服員分級制度，呂建德認為，專業化區分是好事，例如區分為丙級、乙級，各自處理安寧、失智、重症、傷口、復能照護等，讓照服員有分級制度、促進專業發展，如同醫學次專科概念。

衛福部長照司長祝健芳說，衛福部原規畫「向下分級」，根據核心、非核心工作區分照服員等級，非核心工作降低給付點數，甚至改納入福利制度，但外界對分級制度仍有疑慮，擔心服務零碎化、民眾適應問題，目前已暫時喊停。至於「向上分級」，照服員是否能處理抽痰、傷口護理，涉及護理、醫師執業範圍與專業訓練時數認定，尚無共識。

此外，衛福部規畫建立長照支付標準審議制度，預計最快9月前成立專家諮詢審議小組，未來採「專家審議、諮詢會、基金管理會」三層機制，定期檢討長照給付及支付標準。呂建德說，關於長照安排假的天數與制度設計，目前仍由勞動部持續與企業協商，並將視出院準備銜接長照服務計畫的效率，與長照3.0政策同步推進。