小嫻急發文求Rh陰性血！ 血基會：各捐血中心互相支援不會無血可用

藝人小嫻日前發文透露學姐的姨丈正在北部醫院搶救，擔心院方血庫存量不足，急需A型Rh陰性血液，希望符合資格的民眾能夠伸出援手。台灣血液基金會表示，台北捐血中心已提供該病人所需Rh陰性血液，重申各捐血中心都訂有供應作業準則，必要時會緊急通知具有特殊血型的捐血人就近到捐血室（車）捐血，不至於使病患無血可用。

血基會表示，目前台灣在台北、新竹、台中和高雄捐血中心平時都存放A、B、O及AB血型的Rh陰性紅血球血品。因此，當醫院如果有病人需要這類血品，可以事先向當地捐血中心預訂，或者協助醫院之間可先行調撥，如果該轄區的血庫存量不夠，各捐血中心也會互相支援這類特殊血。另外，如果Rh陰性受血者沒有相同血型的血可用，也可輸注O型Rh陰性的紅血球。

萬一Rh陰性血品供應不足，各捐血中心也訂有啟動「特殊血品供應作業準則」的標準作業程序（S0P），包括平時在血液基金會的血液資訊系統即已建立擁有特殊血品捐血人的資料庫，然後根據血液需求量，開始透過電話聯繫Rh陰性捐血人來幫忙救援，請捐血人就近前往捐血室（車）捐血，捐血中心會優先篩選和加速處理機制，讓醫院在最快時間內拿到需要的血品，絕對可以滿足患者需求。

台北捐血中心主任王敏昌表示，Rh陰性血型在台灣人口比例中雖較稀少，但本就屬於常態性供應的例行血品。捐血中心長年建置完整的Rh陰性捐血人資料庫，一旦醫院提出需求，內部系統便會主動致電聯繫這些捐血人前來定點捐血。此外，全台由北到南共有4個捐血中心，彼此之間設有完善的調撥與供應系統，每天都會視庫存狀況進行例行性調度。

不過全台目前血庫血量幾乎都是偏低存量，林敏昌說，受到夏至過後連日高溫炎熱影響，民眾捐血意願低，目前台北血庫的血型皆全面偏低，尤其A型血最為告急。呼籲台北市許多捷運站周邊皆設有定點捐血車或捐血室，交通十分便利，歡迎踴躍捐熱血。