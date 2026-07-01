快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋14款產品流向清查中

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者已啟動下架回收機制。圖／聯合報系資料照片
衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者已啟動下架回收機制。圖／聯合報系資料照片

衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者啟動下架回收機制。食藥署食品組組長許朝凱指出，這批產品已出貨，供應泰山福壽、福懋3家業者共14款大豆沙拉油品，多提供食品業者業務使用，地方衛生局正清查流向，民眾若發現購買到異常批號，應盡快向通路要求退貨。

許朝凱說，6月30日、7月1日傍晚接獲中聯2度主動通報，7月1日傍晚再次接獲通報，其「大豆沙拉油」約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，於自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批大豆沙拉油供應泰山、福壽及福懋使用。

食藥署指出，苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境汙染。食藥署指出，我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。

食藥署今天中午派員會同台中市食安處至中聯、福懋及福壽查核，發現這批檢出苯駢芘超標之大豆沙拉油產品，已分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸，該三家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制。許朝凱指出，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。

許朝凱指出，疑慮產品分別為泰山10款、福懋1款、福壽3款，共14項，加上中聯油脂上游品項，合計為15項，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨，業者若發現產品有危害衛生安全時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局，未依規定通報者，將依違反「食安法」第7條規定，處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

中聯油脂股份有限公司等4家業者通報產品資訊。圖／食藥署提供
中聯油脂股份有限公司等4家業者通報產品資訊。圖／食藥署提供

食藥署 泰山 福壽 大豆

延伸閱讀

影／鱸魚麵線吃到半熟魚 高雄名店竟回「是鮭魚」…網：太荒唐

乳品標示新制今起上路 取得鮮乳標章、驗證標章者才能標示為鮮乳

腎病用藥「克裏美淨」預防性回收 食藥署緊急回收138萬餘錠

澳洲柑橘芬普尼超標9倍 近20公噸需退運銷毀⋯大陸桂花也檢出蘇丹紅

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

長照法修法聚焦人力荒 專家籲照服員正名、建立給付價格定期調整機制

立法院社福及衛環委員會今舉行「長照服務法修法公聽會」，與會專家學者針對長照服務員人力招募及配置、定期調整長照給付及支付計價價格等問題提出建議。民進黨立委林月琴指出，目前長照人力缺口大，很多縣市因照顧管理專業照專人力不足，造成長照評估等待時間拉長，衛福部應盡速解決人力問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。