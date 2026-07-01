中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋14款產品流向清查中

衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者啟動下架回收機制。食藥署食品組組長許朝凱指出，這批產品已出貨，供應泰山、福壽、福懋3家業者共14款大豆沙拉油品，多提供食品業者業務使用，地方衛生局正清查流向，民眾若發現購買到異常批號，應盡快向通路要求退貨。

許朝凱說，6月30日、7月1日傍晚接獲中聯2度主動通報，7月1日傍晚再次接獲通報，其「大豆沙拉油」約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，於自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批大豆沙拉油供應泰山、福壽及福懋使用。

食藥署指出，苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境汙染。食藥署指出，我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。

食藥署今天中午派員會同台中市食安處至中聯、福懋及福壽查核，發現這批檢出苯駢芘超標之大豆沙拉油產品，已分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸，該三家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制。許朝凱指出，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。

許朝凱指出，疑慮產品分別為泰山10款、福懋1款、福壽3款，共14項，加上中聯油脂上游品項，合計為15項，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨，業者若發現產品有危害衛生安全時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局，未依規定通報者，將依違反「食安法」第7條規定，處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。