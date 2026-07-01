長照給支付擬9月起改3級審議 專家籲推論人計酬

立法院衛環委員會今天召開長期照顧服務法修法公聽會，專家呼籲長照推動論人計酬，實務界則呼籲建立全國一致成本評估機制及機構評價系統。衛福部表示，預計9月起長照給支付調整將比照健保透過3級制審理。

立法院社福及衛環委員會今天召開「長期照顧服務法」修法公聽會，邀集專家學者、實務工作者、民間團體及使用者代表，共同檢視長照3.0推動後面臨的挑戰。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，長照有4個現況，第一是成本的上升，再來是收費的受限以及管理的加重，此外人力吃緊也會影響到服務的穩定性。因此主張，給支付標準應比照基本工資，在母法當中要定期檢討原則，甚至希望每2年調整一次；此外近期股市非常熱，也呼籲把證交稅增加到長照財源。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿也建議，應比照醫策會設立公法人基金會，整合各種品質管理與推廣計畫，以改善現行各縣市各自委託評鑑與教育訓練凌亂的情況。

政治大學社會工作研究所教授王增勇指出，現行長照給支付為論次計酬，的確鼓吹了服務量，但也造成服務難以進入對人口稀少、沒有達到經濟規模的地方，因此認為應參考健保山地離島醫療給付效益提升計畫（簡稱「IDS計畫」）推動論人計酬，落實偏鄉跟原鄉服務。

衛福部次長呂建德回應，衛福部已依法設置「衛福部長期照顧諮詢會」，藉納入服務使用者代表，盼讓資源配置充分反映實際照顧需求；今年修訂「長照服務照顧組合新增及修訂作業原則」後，相關費用也將透過專家審查小組審議。

長照司長祝健芳說明，預計最快今年9月起，參考健保建立3級審議架構，未來業者若需調整價格，須主動提出成本結構分析，提交專家小組審議；通過後會提報至每半年一次的長照諮詢會；涉及大規模資金動用的政策，則會由最上層的基金管理會決策。

評鑑方面，呂建德表示，不只長照體系，社福體系也面臨同樣問題，認為確實可以學習醫療體系，成立法人基金會，以讓整體更加專業化。