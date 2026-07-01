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華航公益羽球營首登金門 國際球星林俊易傳承冠軍夢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
羽球營開訓儀式由華航總經理陳漢銘（右）與林俊易（左）為活動揭開序幕。圖／華航提供
羽球營開訓儀式由華航總經理陳漢銘（右）與林俊易（左）為活動揭開序幕。圖／華航提供

華航空秉持「飛更遠，愛無限」理念，今日舉辦公益羽球營，首度將體育活動拓展至外島，於金門縣中正國小登場，華航總經理陳漢銘親臨主持開訓，並邀請2026年全英羽球公開賽男子單打冠軍的林俊易擔任教練，近距離傳授專業球技，以自身歷程鼓勵學童勇敢築夢。

陳漢銘表示，這次在金門中正國小舉辦羽球營，以實際行動落實企業社會責任，除了該校羽球發展興盛，積極培育人才，賽事屢獲佳績，林俊易的金門籍背景更使公益活動具在地情感與代表性。中正國小校長陳為信也到場共同參與開訓，期盼學童激發學習動能，並感謝華航帶來深具意義的公益活動。

本次羽球營開訓儀式由陳漢銘與林俊易共同開球對打，為活動揭開序幕；隨後由林俊易親自授課，從暖身、單打與雙打基本動作，到跑位與揮拍技巧等進階訓練，循序帶領學員掌握要領及提供戰術指導。

其中「挑戰球星林俊易」互動環節，由學員代表輪番上場與林俊易對打切磋，現場氣氛沸騰，為學員留下與冠軍球星切磋的珍貴回憶。

林俊易也分享自身成長經驗，他表示，很開心能在華航羽球營與大家相遇，看到各位的努力和笑容，也讓他回想起一路走來的點滴，盼大家持續熱愛羽球、不怕跌倒，每天進步一點，就離夢想更近一步，並記得享受過程，因為快樂，就是最好的進步動力。

華航長期深耕公益，致力推動國內體育發展，歷年舉辦羽球、籃球、桌球、棒球等多項體育活動，展現華航以行動促進社會共好的承諾、讓愛無遠弗屆的行動力。未來，華航將持續攜手台灣優秀選手及團隊深耕公益體育營，為下一代運動人才打造更具希望與機會的環境。、

羽球國手林俊易親自授課，從暖身、單打、雙打基本動作到跑位揮拍技巧，逐一指導金門中正國小學童，盼以自身經驗鼓勵學童持續精進。圖／華航提供
羽球國手林俊易親自授課，從暖身、單打、雙打基本動作到跑位揮拍技巧，逐一指導金門中正國小學童，盼以自身經驗鼓勵學童持續精進。圖／華航提供

華航今日於金門縣中正國小舉辦公益羽球營，總經理陳漢銘（中）、全英羽球公開賽男子單打冠軍星林俊易（右二）及中正國小校長陳為信（左二）出席活動開訓，並與學童齊聚合影，展現華航深耕公益體育的用心。圖／華航提供
華航今日於金門縣中正國小舉辦公益羽球營，總經理陳漢銘（中）、全英羽球公開賽男子單打冠軍星林俊易（右二）及中正國小校長陳為信（左二）出席活動開訓，並與學童齊聚合影，展現華航深耕公益體育的用心。圖／華航提供

金門 羽球 華航 林俊易

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