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我打擊非法漁撈及改善漁工權益 獲美國NOAA肯認

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美方指出，我國已採取行動矯正遭指認的IUU漁撈行為，給予我國最終正面認定。圖為漁港內的外籍漁工。圖／聯合報系資料照
美方指出，我國已採取行動矯正遭指認的IUU漁撈行為，給予我國最終正面認定。圖為漁港內的外籍漁工。圖／聯合報系資料照

美國商務部海洋暨大氣總署（NOAA）於6月29日發布今年度提交國會的「國際漁業管理改善雙年度報告」，針對2023年報告指出9艘我國籍漁船違反鯊魚禁止割鰭棄身的規定，以及強迫勞動從事漁業等涉及非法行為。美方指出，我國已採取行動矯正遭指認的IUU漁撈行為，給予我國最終正面認定。

漁業署說明，NOAA前於2023年度提交美國國會報告，引用部分NGO團體對曾在我國籍漁船工作的船員訪談資料，指出9艘我國籍漁船涉及割鰭棄身違規；另鑒於我國遠洋漁業漁獲遭美國勞工部列入2022年童工與強迫勞動製品清單，因此在前次報告中將我國列名涉及IUU漁業行為。

漁業署指出，我方在報告發布後，隨即展開涉案漁船的個案調查，並數度與美方進行雙邊諮商，提供充分書面資料，具體說明我國強化打擊IUU漁捕的漁業管理措施，以及保障漁工人權的行動與成果，已減少我遠洋船隊強迫勞動情形。經過數次雙邊諮商與討論，今年度美國行政部門提交國會的報告，已肯定我國相關改善作為，前次2023年度報告所指認事項獲最終正面認定，予以結案。

漁業署進一步說明，本次NOAA所提2026年度報告，我國無論IUU漁撈或強迫勞動，均未遭到列名；但在鯊魚養護措施方面，最新報告指認我國、日本、迦納、墨西哥、納米比亞、中國及萬那杜等7個國家的鯊魚養護法規未與美國等效。

漁業署強調，國際上對鯊魚資源的養護管理是要求「全魚利用」，禁止割鰭棄身；目前區域性漁業管理組織(RFMO)透過採取鰭連身或鯊魚鰭綁身作法，來達到鯊魚資源全魚利用的養護管理目標，目前我國公海作業漁船對鯊魚漁獲處理均採取前述作法，完全符合國際規範。

漁業署強調，提升漁工權益、打擊IUU漁撈及落實漁業資源養護是我國一貫政策，漁業署將持續與美方諮商，說明我國在提升漁工勞動權益及強化漁業資源養護管理的相關努力，並持續推動「漁業與人權行動計畫」及「遠洋漁業永續發展-落實責任漁業消除非法漁撈計畫」，以爭取美方認同與肯定，並維繫我漁業永續發展。

漁業署

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