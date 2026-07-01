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聯禾攜手礁溪7月3日公益捐血！好禮四重送 抽五星飯店住宿、甕窯雞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場，主辦單位提供好禮三重送贈品多，第四重是每人參加抽獎，獎品包括星級飯店住宿券或餐券等。圖／主辦單位提供
入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場，主辦單位提供好禮三重送贈品多，第四重是每人參加抽獎，獎品包括星級飯店住宿券或餐券等。圖／主辦單位提供

入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場。這次好禮贈品相當多，捐血一袋就有聯勸禮券、旅行袋、幸運福袋神祕好禮，捐兩袋加碼送杏輝保健品，還可參加抽獎，有機會抽中五星級飯店住宿券或buffet餐券、腳踏車、甕窯雞等，好禮獎不完。

聯禾有線電視從民國111年起每年舉辦捐血活動，今年邁入第五年，來自各界人士共襄盛舉，捐血成績都相當亮眼。今年「礁鄉輝映‧熱血相攜」捐血活動在礁溪登場，感謝鄉長張永德支持，今天舉辦活動暖身宣傳時，鄉民代表及各村、社區人士也都到場力挺。

活動號召捐血一袋「好禮成雙、無三不成禮、無四不成體」，為鼓勵民眾踴躍捐血，捐血禮品相當豐富，第一重好禮是聯禾有線電視公司提供的聯勸禮券、第二重好禮是礁溪鄉公所提供實用的登機摺疊旅行袋，第三重禮是幸運福袋，內含手機架及神祕好禮，捐一袋血民眾各得一份。

至於捐血兩袋不但可獲得上述好禮兩份，額外加碼杏輝醫藥集團提供的茯苓善補B群保健品。至於第四重禮，每人參加摸彩一次，獎項包括有各界贊助的腳踏車、甕窯雞、太陽眼鏡、還有礁溪五星級酒店住宿券或buffet餐券、溫泉米等，獎品豐富，送完為止。

為讓等待捐血的民眾不無聊，礁溪鄉公所清潔隊現場舉辦二手物品以及舊衣回收再利用宣導，民眾可免費索取二手好物好衣及600份宣導品，同時也安排資源回收有獎問答，宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會、創世基金會義賣募款。

現場有利普咖啡免費請喝咖啡、壯圍順風宮冰棒土地公廟請大家吃冰棒消暑、帳篷及涼風扇由宏銘棚架有限公司提供，匯集各界善心促成此次活動，邀請大家7月3日上午9時至下午4時踴躍到場挽袖捐血。

入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場，主辦單位提供好禮三重送贈品多，第四重是每人參加抽獎，獎品包括星級飯店住宿券或餐券等。圖／主辦單位提供
入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場，主辦單位提供好禮三重送贈品多，第四重是每人參加抽獎，獎品包括星級飯店住宿券或餐券等。圖／主辦單位提供

主辦單位聯禾有線電視總經理周鴻均（左），致贈感謝狀給礁溪鄉長張永德，感謝鄉公所協助促成公益捐血活動。圖／主辦單位提供
主辦單位聯禾有線電視總經理周鴻均（左），致贈感謝狀給礁溪鄉長張永德，感謝鄉公所協助促成公益捐血活動。圖／主辦單位提供

入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場，主辦單位提供好禮三重送贈品多，第四重是每人參加抽獎，獎品包括星級飯店住宿券或餐券等。圖／主辦單位提供
入夏後血荒嚴重，聯禾有線電視為回饋社會與礁溪鄉公所舉辦公益捐血，7月3日在公所廣場登場，主辦單位提供好禮三重送贈品多，第四重是每人參加抽獎，獎品包括星級飯店住宿券或餐券等。圖／主辦單位提供

礁溪 捐血 公益

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