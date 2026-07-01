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台鐵改點亂通勤節奏？竹科人怨轉乘候車時間拉長 新增班次「難趕上高鐵」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵六家支線（右）串接高鐵新竹站（左），每日服務大量轉乘的通勤族與商務客。記者陳易辰／攝影
台鐵六家支線（右）串接高鐵新竹站（左），每日服務大量轉乘的通勤族與商務客。記者陳易辰／攝影

台鐵今日迎來大改點，其中六家支線尖峰時段每日增開12列次區間車，但卻有通勤族反應，調整班表後轉乘候車時間反而拉長，因應上班人潮加開的班次也有一班無法對應高鐵車次時間，形同「加開了寂寞」。台鐵回應，整體候車時間仍減少，但無法兼顧每一班次，將來會配合高鐵新車，滾動檢討。

台鐵六家支線串接高鐵新竹站及新竹科學園區，每日服務大量轉乘的通勤族與商務客。但上下班尖峰時段，經常面臨班距較長、車廂擁擠等問題。台鐵7月1日大改點宣布，六家支線每日尖峰時段增開12列次區間車，除提升支線班次密度外，可減少旅客候車時間，調整後六家支線運能提升20%。

然而新班表上線第一天，就有通勤族發現，上午6時58分新增的一班，無高鐵列車對應，形同增了寂寞。此外，以7時至9時的上班尖峰時段來看，轉乘時間也幾乎都被拉長。

對照班表發現，7時至9時共有6班次列車經過，但其中有4班等候時間都比改點前增加。例如區間車1711次，改點前8時2分於六家站發車，改點後延至8時18分，但高鐵7時53分就到了，等於旅客原本只需候車9分鐘就能轉乘，現則被拉長為25分鐘。

不只上班時間受影響，另名黃姓乘客反應，以往傍晚5時30分下班，從新莊火車站搭乘6時7分的火車前往高鐵站，剛好可以銜接上6時25分的高鐵北上列車。改點後，新莊火車站發車時間提早到5時58分，「根本很難趕上」。搭乘下一班6時16分發車，到高鐵站時已經6時24分，只剩一分鐘可以轉乘。南下、北上通勤族都趕不上後續高鐵班次，只能再等下一班高鐵，通勤時間再增加。

黃姓旅客表示，六家線本意就是為了疏運竹科通勤人潮，但改點卻沒有將轉乘需求考量進去，讓人無奈。

對此台鐵回應，此次時刻調整，六家線每日開行班次數由70列次增加為82列次，上、下午尖峰時段（0630-0930、1630-1930）平均班距由30分鐘縮短為20分鐘，進一步提升六家線運能及旅客轉乘高鐵之便利性，整體等候時間相對減少，但無法兼顧每一班次與高鐵之轉乘適宜時間。將持續檢視六家線旅運需求，未來配合高鐵新車投入，滾動檢討優化轉乘服務。

台鐵六家支線。記者陳易辰／攝影
台鐵六家支線。記者陳易辰／攝影

高鐵 台鐵 新竹 通勤族

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