雙和醫院18周年打造幸福醫家 讓幸福成為醫療照護力量

雙和醫院今天舉辦18周年院慶活動，今年以「雙和十八 幸福醫家」為主題，象徵雙和醫院走過18年成長歷程，持續以專業醫療、溫暖照護及幸福職場為核心價值，讓病人、家屬、醫護人員及社區居民都能感受到安心與幸福。

雙和醫院院長李明哲表示，18年來，雙和醫院從無到有、從地區醫院到醫學中心，一步一腳印走過每個重要里程碑，感謝董事會、學校及社會各界的支援，更感謝全體醫護人員在各自崗位上的付出與堅持。

李明哲院長強調，醫院最大的資產不是建築與設備，而是每一位願意為病人多付出一分心力的醫護員。他說，未來雙和醫院將持續深化智慧醫療與數位轉型，推動精準醫療發展，同時打造更加友善且幸福的工作環境，攜手邁向下一個精彩的18年，在「幸福醫家」理念下，雙和醫院持續精進醫療品質，更重視醫護人員的職涯發展與工作支援。

2015年加入雙和醫院的護理師林榆絜，就是其中的縮影，他原先於洗腎室擔任透析護理師，因長期陪伴洗腎病人接受治療，深刻體會護理工作不僅是照顧病情，更是陪伴病人走過人生不同階段的重要角色。

由於護理臨床實務不只是照護病人，還有大量行政、文書、協調與支援工作得執行。因此，林榆絜護理師開始思考如何透過資訊工具改善工作流程，陸續協助建置線上預排班表、數位稽核表單及資料分析機制，推動行政流程數位化，讓護理工作更具有意義及溫度，一方面也能增加直接面對病人的時間。

對醫療資訊與系統改善產生濃厚興趣，加上主管的鼓勵與支持，林榆絜護理師於2024年加入護理部資訊組，參與護理資訊系統建置、流程改善及智慧醫療設備導入，逐步達成透過科技減輕護理人員的行政負擔，以及更多時間回到病人照護的初心目標。

談及長期留任的原因，林榆絜護理師認為，除完善的制度與學習資源外，更重要的是一路上遇見許多願意支持、給予鼓勵的主管及夥伴。值得注意的是，即便近年來醫療環境快速變動與面臨多重挑戰，雙和醫院仍持續推動幸福職場措施。如建置幸福空間、健身房、員工旅遊補助及新進同仁關懷等，明顯感受到被支持與被照顧的溫暖。而這正是幸福職場的最佳體現，幫助同仁在工作中找到價值與熱情，並在一次次學習與挑戰中持續成長。

歡慶18週年院慶，雙和醫院即日起至7月3日於第一醫療大樓1樓及2樓設有「幸福園遊會」活動，結合健康促進、衛教宣導及特色檢查體驗，只要完成指定項目便可獲得闖關點數，集滿6點即可參加摸彩。期待透過寓教於樂的方式，促進醫護人員與民眾的健康識能，在工作忙碌之餘凝聚團隊向心力，共同感受院慶歡樂氛圍。

雙和醫院今天慶祝18周年，院長李明哲表示，持續深化智慧醫療與數位轉型，推動精準醫療發展，打造幸福醫家，讓幸福成為醫療照護力量。 圖／雙和醫院提供

雙和醫院今天慶祝18周年，院長李明哲表示，持續深化智慧醫療與數位轉型，推動精準醫療發展，打造幸福醫家，讓幸福成為醫療照護力量。 圖／雙和醫院提供