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青時酸甜黃如蜜 農試所推出國內首個綠皮葡萄「台農2號-青玉」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部下午舉行「綠皮鮮食葡萄新品種『台農2號-青玉』亮相」記者會，農業試驗所成功育成國內首個綠皮鮮食葡萄新品種「台農2號－青玉」，並取得植物品種權。記者林伯東／攝影
農業部下午舉行「綠皮鮮食葡萄新品種『台農2號-青玉』亮相」記者會，農業試驗所成功育成國內首個綠皮鮮食葡萄新品種「台農2號－青玉」，並取得植物品種權。記者林伯東／攝影

農業部農業試驗所長期致力於葡萄品種改良與育種研究，歷經多年選育，成功推出國內試驗研究單位第一個綠皮鮮食葡萄新品種「台農2號-青玉」，並於去年12月5日取得植物品種權。「台農2號-青玉」成熟時呈晶瑩黃綠色果皮，不受花青素轉色限制，可降低高溫環境下著色不佳風險，且帶有獨特哈密瓜香氣，

根據農試所統計，台灣葡萄栽培面積約2200公頃，年產量約6萬公噸，其中以鮮食葡萄巨峰為主，占整體栽培面積約95%，主要分布於彰化、南投、苗栗及台中等產區。

農試所長王仕賢指出，巨峰葡萄憑藉優良風味與穩定品質，長期深受國人喜愛。然而近年全球暖化趨勢加劇，高溫環境容易影響紫黑色葡萄品種花青素累積，造成果皮著色不佳，不僅影響外觀與商品價值，也增加栽培管理挑戰。因此，開發不受轉色限制且具市場競爭力的新品種，已成為葡萄育種的重要方向。

王仕賢表示，「台農2號-青玉」為歷經多年雜交育種選拔及區域試驗育成之新品種，成熟時自然呈現晶瑩黃綠色果皮，色澤穩定亮眼，不需依賴花青素轉色即可展現良好外觀，可有效降低高溫環境造成著色不良的風險，為台灣葡萄產業提供更具氣候調適能力與市場差異化的新選擇。

「台農2號-青玉」屬歐美雜交四倍體品種，果穗呈圓柱形，平均穗重372.7公克，每穗約有33.7粒果實；果粒圓潤飽滿，平均單粒重達12.7公克，成熟時宛如黃綠寶石般晶瑩透亮，極具商品吸引力。此外，其果皮容易剝離、果肉柔嫩細緻且多汁，與市面上部分以硬脆口感為特色的進口葡萄形成明顯區隔。

農試所說明，「台農2號－青玉」甜度平均達18.7°Brix，糖酸比高達48，入口甜而不膩、酸甜平衡且層次豐富，除具歐美種葡萄特有香氣外，更帶有獨特天然且鮮明的哈密瓜香氣，已於114年12月5日取得植物品種權。

農業

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