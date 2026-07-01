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台南8旬婦餓到腹痛仍吃不下 就醫檢查竟罹胃癌

中央社／ 台南1日電

台南一名85歲婦人因食慾不佳伴隨飢餓性疼痛，上腹部不適持續多月，就醫查出罹患胃癌，但幸未發現遠處轉移，接受微創次全胃切除，淋巴結廓清及胃腸重建手術，術後恢復良好。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪今天在院內衛教宣導會表示，這名病患有高血壓病史，因漸進性上腹部不適持續多個月，並伴隨飢餓性疼痛及食慾不佳就診，經胃鏡檢查後發現胃竇腫瘤，切片檢查確診為胃癌。

王家豪表示，因電腦斷層未發現遠處轉移，評估以手術治療效果最好，但考量病患已屆高齡，若採取傳統開腹手術，大傷口帶來的劇烈疼痛與漫長恢復期，對心肺功能與體力都是極大考驗。

他說，經與家屬討論，決定採用院方新引進的達文西單孔機械手臂手術系統進行次全胃切除，淋巴結廓清及胃腸重建手術，透過肚臍下方約4公分傷口，完整將胃部腫瘤次全胃切除，術後恢復良好，手術切除組織邊緣無癌細胞殘留，淋巴結廓清數量符合癌症治療標準。

王家豪表示，目前廣泛使用的達文西XI系統，需在腹部開立3至4個微創傷口，由不同機械手臂分別執行各項操作，新一代達文西SP系統將3支可彎曲的手術器械，與1支立體內視鏡整合於單一套管內，僅需1個切口即可進入人體，有減少疼痛、出血，及降低感染風險等優勢，並縮短住院天數與恢復期。

奇美醫院院長林宏榮表示，達文西系統是世界級微創醫療手術先進科技，隨著納入健保給付範圍擴大，民眾需求也增加，奇美醫院自2012年引進第一套系統，至今已完成逾3000例個案，近1年來更增加快速，新一代達文西SP系統啟用，讓台南民眾不用為此遠赴其他縣市，適用手術範圍也更多。

台南 胃癌

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