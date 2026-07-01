長照擬納外籍勞動力 衛福部規劃3階段補人力缺口

立法院衛環委員會今天召開長照服務法修法公聽會，各界關注長照人力不足問題。衛生福利部次長呂建德說，規劃3階段推行外籍勞動力納長照體系；並認同照服員分級有助促進專業發展。

立法院社福及衛環委員會今天召開「長期照顧服務法」修法公聽會，邀集專家學者、實務工作者、民間團體及使用者代表，共同檢視長照3.0推動後面臨的挑戰。

民進黨立委林月琴指出，照衛福部預估，未來10年平均每年需要增加約4000名照顧人力，才能支撐照顧需求成長；且現已有很多縣市照顧管理專業照專人力不足情況，認為應重新檢討人力配置。

國民黨立委王育敏表示，過去許多團體已提出倡議，希望將目前有20多萬人在使用的外籍看護工，正式納入長照體系。如今長照進入3.0，政府應做出適度調整。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏指出，照顧服務員行業從2017年長照2.0上路開始蓬勃發展，但近4年人力成長已經放緩。居家服務的內容自長照1.0起，就明訂為身體照顧跟家事服務，但當時就因服務過程當中，可能產生很多不必要行為跟困擾，有部分縣市拒絕將家事服務納入長照項目。

黎世宏認為，這樣的單純化作法，其實對照顧服務人力的專業是好事。近期政府也推出核心項目與非核心項目示範計畫，雖然具體落實、評鑑方式都還待解，但考慮到長照經費跟長照人力，確實有必要修正「長照服務法」中居家服務項目，讓經費確實花在身體照顧上。

台北市私立力麗居家式服務類長期照顧服務機構護理師李良玉指出，目前照顧服務員有丙級技術士證照，但自己認為應該按照專業做出區分，推出乙級證照。透過進階訓練，讓照服員也可以進行胰島素施打、傷口換藥等服務，更貼近被照顧者需求。

呂建德說明，未來長照人力將區分為3塊，包括核心工作身體照顧、非核心照顧陪伴、訪視等，及外籍勞動力。其中核心工作與非核心工作薪資將有所區別，後者也將採部分工時計算，盼導入中高齡二度就業人力。並認同照服員有分級制度，將有助促進專業發展。

外籍勞動力部分，呂建德指出，規劃分為3階段推行。首先讓機構、團體家屋等引進中階人力，填補夜間人力缺口；其次再研議由機構或仲介公司聘用中階技術人力，用派遣方式進入家戶，作為聘有外籍看護、需要喘息的重症家庭替代人力；最後研議將23萬名居家外籍看護工納入長照人力。相關規畫會積極與勞動部討論。

照服員分級部分，衛福部長期照顧司長祝健芳說，衛福部原規劃「向下分級」先行，降低非核心工作降低支付點數，或改納入福利制度，以為未來向上分級留住財源。但因各界擔心服務零碎化、民眾適應問題，加上向上分級可能涉及抽痰等醫護執業範圍，目前仍未有共識，已暫緩。