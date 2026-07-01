小琉球又爆垃圾危機 旅遊業者憂重創旺季觀光

夏日是小琉球的旅遊旺季，但近日垃圾清運流標引發的垃圾危機，多達1500噸資源回收物堆積在島上，讓旅遊業者擔心髒亂及臭味影響小琉球旅遊形象，甚至危及旅客健康。尤其近日大雨造成汙水橫流，可能造成衛生及登革熱等疫情的破口。

小琉球從2015年至今爆發多次垃圾危機，每次出事鄉公所都「神隱」，均靠縣政府出面「擦屁股」代為清運處理，2015年清運350噸垃圾，2024年清運671噸，並揪出環保蟑螂移送司法偵辦。這次出事後鄉長陳國在及相關主管照例消失地無影無蹤，不僅記者找不到人，連縣府環保局都連繫不上。

琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，最近垃圾問題的確困擾小琉球觀光，尤其暑假是旺季，真的會影響遊客的遊興及小琉球的形象。圾垃堆積附近已傳出難聞氣味，加上近期大雨不斷，若汙水橫流或是孳生蚊蟲，引發登革熱等疫情，會對觀光造成打擊，希望相關單位重視並協助解決。

洪姓居民表示，每隔一段時間小琉球就要上演垃圾危機，鄉公所不但無力解決，還只會當縮頭烏龜，真的非常無能。有朋友住在垃圾堆積處附近，每天都要忍受惡臭，生活品質大受影響。