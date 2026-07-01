ESG成企業採購新趨勢 喜憨兒中秋禮盒聯名幾米、AI共創

近年企業採購從價格轉向價值導向，中秋送禮也從「節慶採購」走向「永續採購」，更重視採購所創造的社會影響力。喜憨兒基金會表示，企業採購喜憨兒中秋禮盒，不僅能滿足員工福利、客戶贈禮及品牌形象需求，更支持喜憨兒庇護工場近300位心智障礙者穩定就業，促進社會共融，並可納入ESG或永續報告書，讓每一份採購都兼具節慶心意、公益價值與永續影響力，將送禮轉化為企業ESG的具體實踐。

喜憨兒基金會觀察，企業中秋禮盒採購需求近年持續成長，歷年合作企業涵蓋半導體、科技製造、金融保險、生技醫療、運動品牌、公部門及產業協會等多元產業，從員工福利、客戶贈禮，到ESG永續採購及社會創新採購，皆帶動公益禮盒需求穩定成長。其中，多家企業已合作5年以上，最高單一企業5年累計採購約8000盒，單筆最高採購達4000盒，顯示公益採購已由一次性的愛心支持，逐步發展為企業長期永續策略的重要一環。

喜憨兒基金會說，今年喜憨兒中秋禮盒延續與知名繪本作家幾米合作，選用繪本「幸福貓泡泡」中的圖像，並以「月光下悄悄話」為年度企劃主題，推出「剛好有光」、「剛好想你」、「剛好幸福」、「剛好有你」及「剛好出發」五款剛好系列禮盒，從企業大量採購、員工福利到高質感商務VIP贈禮皆有對應選擇。

除幾米聯名系列，喜憨兒也同步推出限量AI公益禮盒「擁月」與「逐月」，延續三年的AI共創計畫，由喜憨兒親手創作畫作，再透過AI技術延伸創意，轉化為禮盒設計，讓AI不只是創作工具，更成為陪伴心智障礙者表達情感、展現創意的媒介，讓那些藏在月光下、難以說出口的心裡話，透過作品被看見。

不只企業採購，喜憨兒基金會更推出「中秋送愛1+1」公益行動，邀請企業與民眾響應「一份捐款，一份剛好的幸福」。每認捐一份愛心禮盒，不僅支持全台近300位喜憨兒庇護員工穩定就業，基金會也會將中秋月餅送往新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市及花蓮縣等偏鄉及非山非市地區國小，預計陪伴4萬5762名學童歡度中秋。