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6月26日豪雨三爺溪逼近溢堤 陳亭妃：25年防洪標準已不足促加高堤防

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃今天在立法院質詢指出，6月26日豪雨造成三爺溪水位一度逼近溢堤，仁德區、東區居民飽受淹水威脅，現場甚至因外水水位過高，抽水站無法再將內水排入三爺溪，凸顯極端氣候現行防洪設計已不足。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃今天在立法院質詢指出，6月26日豪雨造成三爺溪水位一度逼近溢堤，仁德區、東區居民飽受淹水威脅，現場甚至因外水水位過高，抽水站無法再將內水排入三爺溪，凸顯極端氣候現行防洪設計已不足。圖／陳亭妃提供

極端降雨挑戰台南治水量能，民進黨立委陳亭妃今天在立法院質詢指出，6月26日豪雨造成三爺溪水位一度逼近溢堤，仁德區、東區居民飽受淹水威脅，現場甚至因外水水位過高，抽水站無法再將內水排入三爺溪，凸顯極端氣候現行防洪設計已不足。

她邀集經濟部及台南市政府水利局7月6日赴現場會勘，要求中央、地方合作檢討並加高堤防，同時也爭取首波近9億元中央經費，推動六塊寮排水五大改善工程。

陳亭妃表示，6月26日台南降下豪雨，三爺溪水位快速上升，幾乎逼近堤頂。她當天與台南市長黃偉哲前往勘災時發現，由於外水水位過高，相關單位不敢啟動抽水，避免增加河道負荷導致溢堤，不能再抽水。她指出，若當時雨勢再持續半小時，後果恐更加嚴重。

她表示，三爺溪整治工程完成工3年都未淹水，為何今年第四年淹水，顯示25年防洪標準，如今面對極端降雨已顯不足，已安排7月6日邀集經濟部、水利署及台南市政府水利局現勘，研議加高堤防及後續改善方案，以降低淹水風險。

除三爺溪外，陳亭妃關注安南區、安定區長期淹水問題。她指出，去年8月豪雨後，她與相關單位多次現勘，找出六塊寮排水系統五項關鍵瓶頸，並向中央爭取治水經費。經濟部、水利署已核定首波近9億元，推動「六塊寮排水五大改善工程」，包括新順橋上下游護岸治理、新建下游抽水站、怡安段左岸改建及堤後排水改善，以及六塊寮排水治理第4-1、4-2標工程，採上、下游整體治理方式改善排水能力。

陳亭妃表示，這筆近9億元經費是在中央預算尚未正式通過前，水利署「硬擠」出來的第一期費用，後續工程仍需第二期經費接續投入，呼籲立法院儘速完成預算審議，避免治水工程中斷。她並以北門將軍溪排水改善經驗為例，認為只要完成關鍵護岸、抽水站等最後一哩路工程，就能有效提升防洪能力，讓民眾切實感受到治水成效。

台南 陳亭妃 豪雨 淹水

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