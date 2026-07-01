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臉上小硬塊竟是皮膚癌 36歲男靠北榮「這手術」斬草除根免切整個鼻翼

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
36歲林先生（右三）左側鼻翼長出一塊緩慢生長的白色硬塊，直到硬塊逐漸擴大後出血就醫。經切片確診為高風險型「微小結節型基底細胞癌」，北榮醫療團隊透過兩階段緩慢莫氏顯微手術，精準且完整切除癌細胞，避免切除整個鼻翼與鼻軟骨命運，術後復原狀況十分良好。記者沈能元／攝影
36歲林先生（右三）左側鼻翼長出一塊緩慢生長的白色硬塊，直到硬塊逐漸擴大後出血就醫。經切片確診為高風險型「微小結節型基底細胞癌」，北榮醫療團隊透過兩階段緩慢莫氏顯微手術，精準且完整切除癌細胞，避免切除整個鼻翼與鼻軟骨命運，術後復原狀況十分良好。記者沈能元／攝影

隨著高齡化與環境變遷，台灣皮膚癌發生率逐年攀升。若罹患了號稱「無形殺手」的黑色素癌，或最常見的基底細胞癌，一旦長在臉部或重要器官周邊，往往讓患者在「徹底切除腫瘤」與「保留容貌外觀」之間陷入兩難。台北榮總今發表「緩慢莫氏顯微手術」臨床經驗，清除皮膚癌細胞，更能將顏面與組織損傷降至最低，盡可能保留患者外觀、組織功能與生活品質，

台北榮總皮膚部主治醫師李政源表示，傳統皮膚癌手術為了防範復發，通常在肉眼可見的腫瘤外圍多切除0.5到2公分的「安全範圍」。但對於長在臉部，如眼周、鼻部、嘴唇，或腳底、私密處等部位腫瘤，大範圍切除往往可能影響患者容貌、肢體功能與生活品質。

北榮重建整形外科主治醫師邱宇任說，「莫氏顯微手術」是國際公認治療皮膚癌標準中治癒率較高的方法，能在手術過程中，完整檢查腫瘤邊緣。但一般標準莫氏手術採用「冷凍切片」，多於當天完成，但針對部分惡性度高、邊界模糊或容易復發的皮膚癌，冷凍切片在顯微鏡下的解析度，有時不足以辨識微小的異常細胞，準確度約為5成。

因此，惡性度或侵襲性較高的皮膚癌，如黑色素癌、莫克氏細胞癌、微小結節型基底細胞癌。或邊界特別模糊的皮膚癌，如乳房外柏哲德氏病，及容易局部復發的皮膚癌，如隆凸性皮膚纖維肉瘤等，必須利用「緩慢莫氏顯微手術」。

李政源說，「緩慢莫氏顯微手術」有別於傳統手術當天修補傷口完成手術，患者術後會晚一點關閉傷口，原因是手術改採偵測率較高的「石蠟病理切片」，可以百分之百確認腫瘤有沒有切除乾淨，雖然患者需要帶著包紮的開放傷口，等待約一周的病理化驗時間，但能提供較清晰的細胞影像，若病理檢測仍有殘存病灶，也可進行後續的多階段腫瘤切除，確保沒有殘留的皮膚癌細胞。

李政源說，患者等待病理報告期間，醫療團隊運用妥善濕敷照護技術照顧傷口，透過醫病共享決策模式，向患者詳盡解釋下一步的重建選擇或治療計畫，大幅減輕患者在等待期間的心理壓力與不確定感。目前北榮進行緩慢莫氏顯微手術已約5、6年，手術患者約200多人，而手術成功不僅仰賴皮膚部醫師精準手術技巧，更是與整形外科及病理部跨團隊緊密合作的成果。

36歲林先生的左側鼻翼長出一塊緩慢生長的白色硬塊，沒有明顯症狀而不以為意。直到硬塊逐漸擴大後才就醫。經切片確診為高風險型「微小結節型基底細胞癌」。因腫瘤邊界不清，癌細胞如樹根般向下瀰漫蔓延，醫療團隊與林先生討論後，透過兩階段緩慢莫氏顯微手術，精準且完整切除癌細胞，避免切除整個鼻翼與鼻軟骨命運，術後復原狀況十分良好。

66歲林小姐，多年前右腳底出現逐漸擴大的不規則黑斑，確診罹患「黑色素癌」，曾接受傳統廣泛性切除手術，術後穩定追蹤。近日腫瘤疑似復發，醫療團隊也希望能達到更高的腫瘤清除率。經評估與充份討論後實施緩慢莫氏手術，歷經一階段的切除與病理化驗，最終確認邊緣完全無癌細胞，再進行重建，成功保住了林小姐的腳部功能。

李政源提醒，若發現身上的痣或斑塊出現「不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於0.6公分、或近期發生快速變化」的ABCDE法則，請務必盡速尋求專業皮膚科醫師協助。

北榮 腫瘤

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