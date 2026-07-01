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暑假出遊警戒！越南腸病毒肆虐高達78%為EV71 醫籲打疫苗預防

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣新生兒科醫學會與台灣兒童感染症醫學會呼籲全台家長正視腸病毒對孩童的健康威脅，尤其是會引發重症死亡的腸病毒71型。圖／台中兒科醫師施勝桓提供
台灣新生兒科醫學會與台灣兒童感染症醫學會呼籲全台家長正視腸病毒對孩童的健康威脅，尤其是會引發重症死亡的腸病毒71型。圖／台中兒科醫師施勝桓提供

時序正式邁入暑假、國內外旅遊進入旺季，但人潮高度流動，也讓台灣孩童暴露於腸病毒的感染風險中，東南亞國家越南更是疫情重災區，通報病例從3.4萬例飆升至5.5萬例，死亡個案增加至10例。台灣新生兒科醫學會與台灣兒童感染症醫學會呼籲，全台家長應正視腸病毒對孩童的健康威脅，尤其是會引發重症死亡的腸病毒71型。

疾管署表示，國內疫情上升，第25周門急診就診計6837人次，較前一周6311上升8.3%；社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型；今年累計5例重症病例含1例死亡，低於去年同期9例，分別為感染D68型3例、克沙奇A4型及A16型各1例。

而鄰近越南、中國大陸、香港、日本、南韓、泰國及新加坡近期疫情處高點或上升，其中，大陸疫情持續上升，今年截至6月14日累計逾39萬例，高於去年同期且以克沙奇A16為多，泰國今年累計逾1.7萬例，日、韓及香港病例數高於去年同期。

台灣兒童感染症醫學會回溯1998年，腸病毒71型曾在國內造成重創，導致140萬人感染、78名兒童不幸離世。目前台灣鄰近的熱門旅遊國家，腸病毒疫情正全面升溫，日本今年累積手足口病已達2.9萬例，第25周病例數較前一週大幅增加21%。東南亞的泰國已達1.8萬例，住院人數高達1851例。

至於重災區越南，全國通報手足口症從3.4萬例飆升至5.5萬例，死亡個案增加至10例。值得高度警惕的是，越南今年檢出的病毒中，高達78%為EV71，且高達8成的重症案例皆由其引起。北越國家兒童醫院已收治近3000例，高達三分之一為重症住院；南越胡志明市也頻傳幼童感染EV71後，在短短幾天內迅速惡化至最嚴重的「第四期重症」甚至不幸延誤就醫死亡的悲劇。

台灣新生兒科醫學會更提出長期倡議，將每年的7月1日正式訂為「腸病毒71穩健日」，全面提醒家長如何落實日常生活預防，並輔以最具實證保護力的疫苗為孩子撐起保護傘。目前國內已有針對腸病毒71型的疫苗，能提供完整且長期的保護，有效降低疾病發生與重症、長期後遺症甚至死亡的風險。

專家建議，所有滿2個月至未滿6歲兒童，皆應由家長與醫師評估接種腸病毒71型疫苗。在疫苗選擇上，醫學會提出兩大關鍵指標，2歲前開始接種因嬰幼兒免疫系統仍在發育，應完整施打三劑以建立長期免疫記憶；2歲以上至未滿6歲則需接種兩劑，2劑間隔56天，經試驗證實可以產出更高抗體，不需急著施打而犧牲長期免疫力，且證實抗體可維持至少五年的疫苗，才能一路保護孩子平安度過6歲前的重症高危險期。

兒科醫師與兩大醫學會呼籲全國積極防禦，透過落實防疫觀念與正確的疫苗接種，共同打造對抗腸病毒的黃金防線，讓孩子在假期中放心出遊、健康成長。

越南 腸病毒

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