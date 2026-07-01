暑假出遊警戒！越南腸病毒肆虐高達78%為EV71 醫籲打疫苗預防

時序正式邁入暑假、國內外旅遊進入旺季，但人潮高度流動，也讓台灣孩童暴露於腸病毒的感染風險中，東南亞國家越南更是疫情重災區，通報病例從3.4萬例飆升至5.5萬例，死亡個案增加至10例。台灣新生兒科醫學會與台灣兒童感染症醫學會呼籲，全台家長應正視腸病毒對孩童的健康威脅，尤其是會引發重症死亡的腸病毒71型。

疾管署表示，國內疫情上升，第25周門急診就診計6837人次，較前一周6311上升8.3%；社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型；今年累計5例重症病例含1例死亡，低於去年同期9例，分別為感染D68型3例、克沙奇A4型及A16型各1例。

而鄰近越南、中國大陸、香港、日本、南韓、泰國及新加坡近期疫情處高點或上升，其中，大陸疫情持續上升，今年截至6月14日累計逾39萬例，高於去年同期且以克沙奇A16為多，泰國今年累計逾1.7萬例，日、韓及香港病例數高於去年同期。

台灣兒童感染症醫學會回溯1998年，腸病毒71型曾在國內造成重創，導致140萬人感染、78名兒童不幸離世。目前台灣鄰近的熱門旅遊國家，腸病毒疫情正全面升溫，日本今年累積手足口病已達2.9萬例，第25周病例數較前一週大幅增加21%。東南亞的泰國已達1.8萬例，住院人數高達1851例。

至於重災區越南，全國通報手足口症從3.4萬例飆升至5.5萬例，死亡個案增加至10例。值得高度警惕的是，越南今年檢出的病毒中，高達78%為EV71，且高達8成的重症案例皆由其引起。北越國家兒童醫院已收治近3000例，高達三分之一為重症住院；南越胡志明市也頻傳幼童感染EV71後，在短短幾天內迅速惡化至最嚴重的「第四期重症」甚至不幸延誤就醫死亡的悲劇。

台灣新生兒科醫學會更提出長期倡議，將每年的7月1日正式訂為「腸病毒71穩健日」，全面提醒家長如何落實日常生活預防，並輔以最具實證保護力的疫苗為孩子撐起保護傘。目前國內已有針對腸病毒71型的疫苗，能提供完整且長期的保護，有效降低疾病發生與重症、長期後遺症甚至死亡的風險。

專家建議，所有滿2個月至未滿6歲兒童，皆應由家長與醫師評估接種腸病毒71型疫苗。在疫苗選擇上，醫學會提出兩大關鍵指標，2歲前開始接種因嬰幼兒免疫系統仍在發育，應完整施打三劑以建立長期免疫記憶；2歲以上至未滿6歲則需接種兩劑，2劑間隔56天，經試驗證實可以產出更高抗體，不需急著施打而犧牲長期免疫力，且證實抗體可維持至少五年的疫苗，才能一路保護孩子平安度過6歲前的重症高危險期。

兒科醫師與兩大醫學會呼籲全國積極防禦，透過落實防疫觀念與正確的疫苗接種，共同打造對抗腸病毒的黃金防線，讓孩子在假期中放心出遊、健康成長。