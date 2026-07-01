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新北首創第3胎RSV疫苗全額補助 另擴大補助早產兒輪狀病毒疫苗

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
自明年1月1日起，全額補助設籍新北市低收入戶、中低收入戶孕婦或嬰兒，以及懷有第3胎（含）以上的孕婦或第3胎（含）以上嬰兒，可選擇孕婦接種1劑RSV疫苗，或嬰兒施打1劑長效型單株抗體。圖／新北衛生局提供
自明年1月1日起，全額補助設籍新北市低收入戶、中低收入戶孕婦或嬰兒，以及懷有第3胎（含）以上的孕婦或第3胎（含）以上嬰兒，可選擇孕婦接種1劑RSV疫苗，或嬰兒施打1劑長效型單株抗體。圖／新北衛生局提供

為守護母嬰健康、降低嬰兒感染呼吸道融合病毒（RSV）後引發重症風險，新北市長侯友宜今在市政會議宣佈，自明年1月1日起，全額補助設籍新北市的低收入戶、中低收入戶孕婦或嬰兒，以及懷有第3胎（含）以上的孕婦或第3胎（含）以上嬰兒，可選擇孕婦接種1劑RSV疫苗，或嬰兒施打1劑長效型單株抗體，預計近2000名母嬰受惠。

侯友宜表示，呼吸道融合病毒（RSV）是造成嬰幼兒下呼吸道感染的重要病毒之一，新生兒感染後可能引發細支氣管炎或肺炎，早產兒及年幼嬰兒更需特別留意。新北除優先照顧經濟弱勢家庭，也考量多寶家庭的育兒負擔，率全國之先將第3胎（含）以上孕婦及嬰兒納入全額補助，讓家庭可依孕期及嬰兒實際狀況，選擇適合的防護方式，降低感染及重症風險。

此外，新北自108年起逐年擴大全額補助弱勢及高風險嬰兒接種2劑口服輪狀病毒疫苗，今再將補助對象擴大至所有設籍新北市的早產兒，包括妊娠未滿37週出生，或出生體重未滿2500公克的嬰兒，符合資格者可至新北市29區衛生所免費接種。

侯友宜指出，新北持續建議爭取中央將輪狀病毒疫苗納入兒童常規公費接種，中央昨日已宣布自116年起實施。新北已編列2100餘萬元預算，透過RSV防護及輪狀病毒疫苗補助雙軌並進，從孕期到嬰兒出生後提供更完整的健康照護。

衛生局長陳潤秋提醒，呼吸道融合病毒（RSV）透過飛沫及接觸傳染，輪狀病毒則多經由糞口及接觸傳播。除接種疫苗外，請民眾持續加強個人衛生並落實勤洗手，尤其接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後及看病前後，都應確實清潔雙手；外出返家後也應先洗手，並定期清潔消毒家中玩具及生活用品，養成良好衛生習慣，共同降低病毒感染風險。

新北 侯友宜 疫苗

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