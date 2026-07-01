看完診不叫號是在偷懶？醫曬「螢幕瘋狂錯誤」崩潰：都在修電腦

為什麼醫師看完整個病人後，卻不立刻叫下一號進去？針對這個大眾心中的常見疑問，精神科專科醫師譚詠康近日在社群平台Threads上幽默揭密。他發文直言「很常看到有民眾好奇醫師看完病人後怎麼不立刻叫下一個，我不知道其他人，我自己大部分時間都是在修電腦。」並隨文附上一張自己診間桌上型電腦螢幕正瘋狂顯示錯誤視窗的畫面。

貼文曝光後，短時間內便吸引了高達203萬名網友前來瀏覽朝聖，大批網友忍不住紛紛笑回，「我決定以後在診間外等待的時候都想像醫生在裡頭按這個的畫面」、「醫生的專科是電腦維修嗎」。譚詠康更在留言區吐槽「然後每家醫院資訊室：你重開機試試看。如果我重開機就可以還需要問你嗎」。

這番抱怨也意外釣出大批同為醫師的苦主齊聚留言區集體哀號，「重開系統、擦健保卡、重插讀卡機，當初念醫學系怎麼沒告訴我要會這些呢」、「我是全形切不回來，到底誰在那邊換全形」、「連健保雲端也是會當，一個上午不知道要重讀醫事人員卡幾次」、「醫院的系統喔，說多了都是淚」、「每天早上門診開始前，line群組裡就會開始出現各診間故障的訊息」，更有醫療人員一針見血地形容「醫院系統就是一個大型煉蠱的東西」。

除了醫師們的集體取暖，留言區也有不少網友大方分享自己在看診時遇過的有趣經驗，「有次我被叫號，進去也看到醫生在邊弄電腦邊罵，我很不舒服，忍不住就自爆身份，順手幫他處理」、「遇過超音波照到一半一直無法存檔，醫生一邊打電話找工程師，一邊從機器後面抽出一包乖乖檢查保存期限」、「我曾經幫我看病的醫生做過系統分析，讓他在內部會議時可以提案」。