民團白皮書提5大道安改善訴求 105候選人連署

由下一代人本交通促進會提出交通改善承諾白皮書，涵蓋5大訴求，包括完成標線型人行道轉型計畫，促進會今天公布，截至目前為止，已有105位縣市首長、縣市議員等候選人完成連署。

下一代人本交通促進會今天舉辦「學者政府齊開路交通安全下一步」座談會，邀請交通部路政及道安司司長吳東凌、陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯參加。

下一代人本交通促進會政策研究員黃柏森表示，過去20年台灣每10萬人交通死亡數維持在10至15人間，雖與美國相近，但落後於日、英、德、法等國，而韓國過去數據雖偏高，但近年來透過各項努力，每10萬人交通死亡數已降至10人以下，顯示台灣還有很多努力空間。

黃柏森會中說明交通改善承諾白皮書內容與訴求，包括完成標線型人行道轉型計畫、建立實質通學區、提出道路空間改善確切時程、提升偏鄉大眾運輸服務實質可用性、推動真正以人為本的軌道建設與大眾運輸整合等。

吳東凌表示，人本交通是交通部的施政理念，零死亡願景是目標，他坦言，這本來就不是一件容易的事情，但還是要朝著這個目標邁進。

吳東凌認為，若有大家的幫忙、努力，在道路上多留意行人及其他用路人，將其視為朋友或家人，相信交通環境將能更快改善，也希望為下一代留下更安全交通環境。

吳昆峯提到，民選的政治人物肩負2大重要任務，除了選民服務外，另一個應是扮演帶領社會改變的領導角色，並居間溝通協調，才能促使整體社會往前進。

吳昆峯指出，促進會將這次活動定位為「資訊揭露」的平台，邀請候選人具體表態願意大力推動的交通政策，「我想台灣的公務部門其實是非常有效率，只要政治人物、民眾配合度是高的，我想整件事情是會加速。」

促進會今天也在會中公布連署成果，截至今天，已有105位候選人完成連署，涵蓋縣市首長、縣市議員、鄉鎮市區民代表到村里長等九合一選舉各級職位。