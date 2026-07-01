鬼月西門町開趴！ 「Ghost Holiday 中元，放個鬼假」辦桌、市集一次玩

中元節是華人祭祀習俗與傳統節慶的月份，整個農曆七月，一方面是生者透過尊神事鬼，進行祈求陰陽兩利、地方安寧，另方面，也為逝去的好兄弟舉辦派對，展現有情眾生的共歡之心。由三聯演義國際偕同台北市萬華街區發展協會主辦的《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》，邀請民眾在街區間穿梭探險，也從參與任務解鎖、主題辦桌、異世市集、實境互動中，逐步發現西門町的另⼀⾯ 。

由三聯演義國際與台北市萬華街區發展協會主辦、台北市商業處合辦，西門町商圈促進發展協會、台北多元藝術空間青少年發展促進會（藝青會）、深度設計共同協辦的《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》，以台北市西門町為起點，由於西門町曾是日治時期濫葬地，經歷都市演革、走過興衰，除了流傳許多靈異傳說與歷史故事，戰後也發展出深具包容性與混種性的潮流娛樂商圈，成為叛逆、青春、街頭文化的代名詞。

從日治時期的電影街、戰後的歌廳紅包場，到同志酒吧聖地的西門紅樓，乃至街頭藝術、二次元文化、御宅深夜文化，西門町堪稱台北人的青春記憶。《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》藉由「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」三大主題企劃，邀請參與者來場西門町的再發現。

三聯演義國際總經理蔡佩娟表示：「《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》將是一場摩登好玩的夜間鬼祭，加之引路達人包括萬華街區發展協會理事長- 洪文和、Citymarx Graffiti 主理人- Jimmy 鄭子靖、懷舊大師- 張哲生、抱瓶庵庵主- 徐恩廣、Westland Bar & Bistro 共同創辦人兼西門町派對主辦人- 銘翊，各自推薦私房鬼混路線，彷彿打開西門町的時光膠囊，使生者和逝者再次相遇在記憶的河道裡，感受走過百年風華的西門町既懷舊又新潮，且混雜多元文化的城西情懷。」

以美食搭配各式趣味主題為宗旨的「有趣市集」，除規劃三日限定、專屬於鬼月的特色餐點與異世市集，更有限量 600 席的主題辦桌，兼融傳統特色桌菜及萬華在地美食，並結合鬼宇宙角色互動、鬼王開席及限定桌禮。此外，亦攜手專業劇場設計團隊營造沉浸體驗的「開溜製造所」，邀請民眾參與完成一份來自驅鬼師的委託；而由「索尼影業」發行的經典超自然恐怖系列，即將於8月19日上映的《陰兒房：穿越陰深處》，亦將與活動進行獨家合作。

另外，由陳青琳所創立的深度設計不僅共同協辦活動，更擔綱專案的視覺設計統籌，除邀請宋政傑操刀總體視覺，更集結高人氣插畫家 Duncan、Godpod、小高潮色計事務所，分別對應三個活動主題進行角色創作。主視覺創意從拜拜燒金紙的意象出發，挪移部分元素再加以轉譯，並結合風格迥異的插畫角色，營造出奇異卻又合理共融的視覺感；吸人目光的朱紅字體設計，以日治、民國時期的手寫字寫法進行書寫創作，則呼應西門町的歷史流變。

『Ghost Holiday 中元，放個鬼假！』活動資訊

深夜案內所：台北市電影主題公園

服務期間：8/13（四）至 8/30（日）；平日 1600-2200；假日 1400-2200

▍鬼混一下：8/13（四）至 8/30（日）；不限時，依商家、景點營運時間

▍餓鬼夜行：

市集＠電影公園；8/28（五）至 8/30（日）1400-2100

辦桌＠電影街；8/29（六）1700-1900、2000-2200

▍鬼才開溜：

開溜＠COSMA ｜台北市萬華區武昌街二段120巷4號；8/13（四）至 8/30（日）；平日 18:30；週末 13:00 / 15:30 / 18:00

售票連結：https://www.accupass.com/event/2606220423066648146110

插畫家合作三款鬼假最潮提袋─小高潮色計事務所款。

活動主視覺創意從拜拜燒金紙的意象出發，並結合風格迥異的插畫角色，包括小高潮的精怪、Duncan的七爺八爺、Godpod 的鍾馗與貓靈，體現萬物有靈、眾生有情的精神。圖/三聯演義國際提供

插畫家合作三款鬼假最潮提袋─Duncan款。