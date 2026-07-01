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嚴管事後避孕藥惹議…食藥署擬開放民眾藥局購藥 限期至婦產科回診

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署指出，已擬定政策方向，未來民眾可在藥局購買緊急事後避孕藥，但用藥後需在一定期限內至婦產科診所、醫療院所回診。圖／聯合報系資料照片
衛福部食藥署指出，已擬定政策方向，未來民眾可在藥局購買緊急事後避孕藥，但用藥後需在一定期限內至婦產科診所、醫療院所回診。圖／聯合報系資料照片

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發民眾恐慌，擔心緊急需求時藥局買不到事後藥。藥界則呼籲，緊急事後藥應比照先進國家，轉類指示用藥。對此，衛福部食藥署指出，已擬定政策方向，未來民眾可在藥局購買緊急事後避孕藥，但用藥後需在一定期限內至婦產科診所、醫療院所回診。

食藥署藥品組組長林意筑指出，食藥署參考國外經驗，舉辦專家會議研議提升緊急事後避孕藥可近性政策，目前規畫方向為「醫師處方」、「藥師指示」二種用藥管道併行，也就是民眾有緊急用藥需求時，可先至藥局購買事後藥，由藥師提供完整衛教資訊，並將民眾轉介至鄰近醫療院所、婦產科診所，而民眾需在一定時間內完成回診，目前正邀集醫界、藥界、婦團持續討論中。

林意筑指出，針對事後避孕藥議題，醫師在乎用藥後是否可成功避孕、是否發生副作用等，新制必須確保民眾用藥安全及可近性兼顧，至於如何確保民眾用藥後，主動至婦產科回診，食藥署將搜集藥師、醫師及民眾意見擬定相關措施，也會要求藥師給藥時做好用藥教育，提醒民眾一定要回診，否則避孕不安全，發生子宮外孕等情況，恐對身體狀況造成嚴重影響。

食藥署署長姜至剛指出，全球十大醫藥先進國已將事後藥轉類為指示用藥，鄰國日本也已轉類，但限定特定藥局取得資格後販售，我國也將加速轉類政策推進，該署邀集藥界重要前輩協助規畫制度細節，盼醫、藥界協作，兼顧女性用藥可及性與安全性。

食藥署新增納入追溯追蹤的藥品，包括墮胎藥Misoprostol，及2項事後避孕藥Levonorgestrel及Ulipristal acetate，新增原因為近期疑似出現網路非法販售流產藥情事，期透過追溯或追蹤系統申報與勾稽機制，掌握藥品自藥商至醫療、藥事機構供應鏈流向，保障民眾用藥安全，不會影響民眾就醫與取得藥品權益。

林意筑指出，追溯追蹤藥品項目為定期檢討，上一次納入瘦瘦針GLP-1成分藥品，日前也曾將麻黃素、醫用氣體、肉毒桿菌等藥品納入，追溯追蹤是要求藥商定期登錄販售情況，不會追蹤到民眾個資，請民眾不必擔憂。

食藥署 婦產科 避孕

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