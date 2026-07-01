快訊

ETF雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

試營運首日直擊撲空 實測Uber機車載客等1小時叫不到車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
記者實際在新北投捷運站嘗試Uber機車載客，卻叫不到車。記者胡瑞玲／攝影
記者實際在新北投捷運站嘗試Uber機車載客，卻叫不到車。記者胡瑞玲／攝影

Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，強調此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。但記者實際走訪現場並嘗試叫車體驗機車載客服務，截至下午3時，未有一台Uber機車駕駛提供載客服務，相關系統也未上線，試營運首日直擊大撲空。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

但記者實際前往新北投捷運站，打開Uber App嘗試尋找機車載客的服務選項卻找不到，顯然沒有駕駛上線接單。

僅管App的收件夾收到測試計劃，北投地區期間限定免費體驗的信件，按下「立即預約」，選擇載運起始點，但從下午2時至下午3時，整整一小時都找不到機車載客的選項，僅有運送貨物的機車「優快送」服務，系統及服務大掉漆。

一名北投在地巫姓民眾表示，過去確實聽過較偏遠的社區有提供機車載客服務，但早已沒有提供服務，近期也聽聞Uber要在北投地區試辦機車載客服務，但都沒有下文，今天首次聽到載客服務上線，但對於這項服務興趣缺缺，認為當地捷運、公車相當便利，沒有搭乘Uber機車載客服務的需求。

同樣也是北投當地居民的76歲大姐說，自己已領有敬老卡，搭公車都很方便，直言自己年紀大了，不適合搭乘機車，乘坐公車較舒服也安全，機車載客服務比較適合年輕人；一名黃姓年輕人表示，平時代步會騎乘機車，也會搭乘Uber，若Uber機車載客服務真的上線，會想要嚐鮮試一下。

由於沒有駕駛上線接單，系統也無提供機車載客服務選項，記者嘗試用「優快送」叫車並訪問到一名陳姓駕駛。陳男表示，因為載人的收入比載貨高，若在不違法的情況下，確實有意願參與機車載客服務計畫。

Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，記者實測等1小時卻叫不到車。記者胡瑞玲／攝影
Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，記者實測等1小時卻叫不到車。記者胡瑞玲／攝影

北投地區有許多斜坡，過去不少人利用機車載客服務進行短程接駁。記者胡瑞玲／攝影
北投地區有許多斜坡，過去不少人利用機車載客服務進行短程接駁。記者胡瑞玲／攝影

北投 Uber 機車

延伸閱讀

爭議大！機車載客未上路就被炮轟 Uber：依適用機制及規範辦理

Uber北投試辦機車載客 交通部：用「文化體驗」包裝仍違法

痛批Uber強推機車載客挑釁台灣法律 工會高喊即刻停辦、研擬撤銷驅逐

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

臉上小硬塊竟是皮膚癌 36歲男靠北榮「這手術」斬草除根免切整個鼻翼

隨著高齡化與環境變遷，台灣皮膚癌發生率逐年攀升。若罹患了號稱「無形殺手」的黑色素癌，或最常見的基底細胞癌，一旦長在臉部或重要器官周邊，往往讓患者在「徹底切除腫瘤」與「保留容貌外觀」之間陷入兩難。台北榮總今發表「緩慢莫氏顯微手術」臨床經驗，清除皮膚癌細胞，更能將顏面與組織損傷降至最低，盡可能保留患者外觀、組織功能與生活品質，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。