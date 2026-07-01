試營運首日直擊撲空 實測Uber機車載客等1小時叫不到車

Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，強調此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。但記者實際走訪現場並嘗試叫車體驗機車載客服務，截至下午3時，未有一台Uber機車駕駛提供載客服務，相關系統也未上線，試營運首日直擊大撲空。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

但記者實際前往新北投捷運站，打開Uber App嘗試尋找機車載客的服務選項卻找不到，顯然沒有駕駛上線接單。

僅管App的收件夾收到測試計劃，北投地區期間限定免費體驗的信件，按下「立即預約」，選擇載運起始點，但從下午2時至下午3時，整整一小時都找不到機車載客的選項，僅有運送貨物的機車「優快送」服務，系統及服務大掉漆。

一名北投在地巫姓民眾表示，過去確實聽過較偏遠的社區有提供機車載客服務，但早已沒有提供服務，近期也聽聞Uber要在北投地區試辦機車載客服務，但都沒有下文，今天首次聽到載客服務上線，但對於這項服務興趣缺缺，認為當地捷運、公車相當便利，沒有搭乘Uber機車載客服務的需求。

同樣也是北投當地居民的76歲大姐說，自己已領有敬老卡，搭公車都很方便，直言自己年紀大了，不適合搭乘機車，乘坐公車較舒服也安全，機車載客服務比較適合年輕人；一名黃姓年輕人表示，平時代步會騎乘機車，也會搭乘Uber，若Uber機車載客服務真的上線，會想要嚐鮮試一下。

由於沒有駕駛上線接單，系統也無提供機車載客服務選項，記者嘗試用「優快送」叫車並訪問到一名陳姓駕駛。陳男表示，因為載人的收入比載貨高，若在不違法的情況下，確實有意願參與機車載客服務計畫。

Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，記者實測等1小時卻叫不到車。記者胡瑞玲／攝影