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日月潭驚見UFO？夜空神秘光點發黃藍光 遊客拉近一看嚇一跳

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有遊客在日月潭夜空發現不明光點，懷疑是UFO現蹤。但當地遊艇業者認為，可能有人趁夜偷飛空拍機。圖／民眾提供
有遊客在日月潭夜空發現不明光點，懷疑是UFO現蹤。但當地遊艇業者認為，可能有人趁夜偷飛空拍機。圖／民眾提供

日月潭為國際性知名景點，近日潭區上空卻出現不明光點，遊客乍看以為是星星，但透過手機拉近一看，似乎有機器外殼，懷疑是UFO幽浮現蹤。但當地遊艇業者認為，由於日月潭有畫設無人機禁飛區，應該是有人趁晚上偷飛空拍機拍美景。

日前有台中民眾到日月潭旅遊用餐，晚上吃完飯離開酒店時，赫然發現其潭區上空有顆明亮的星星，因此拿出手機要拍攝，但手機鏡頭拉近一看，這顆「星星」似乎有著機器外殼，甚至發出黃光和藍光，因此懷疑可能是UFO（幽浮）現蹤。

不過，當地遊艇業者表示，他世居日月潭，從未見過UFO，也沒聽說有外星人來潭區賞景，加上遊客看到的不明飛行物是靜止不動的，研判可能是日月潭有畫設禁止無人機飛行區域，但因沒依法申請，便趁晚上偷飛空拍機拍攝日月潭區夜景。

日月潭國家風景區管理處則表示，過去曾發生空拍機失控掉落砸傷民眾，為確保遊客安全，於朝霧、水社、伊達邵、玄光4處碼頭，以及水社壩、向山遊客中心、婚紗廣場等人潮密集處畫設無人機禁飛區，未經核准空拍將可依「民航法」裁罰。

有遊客在日月潭夜空發現不明光點，懷疑是UFO現蹤。但當地遊艇業者認為，可能有人趁夜偷飛空拍機。圖／民眾提供
有遊客在日月潭夜空發現不明光點，懷疑是UFO現蹤。但當地遊艇業者認為，可能有人趁夜偷飛空拍機。圖／民眾提供

台中 日月潭 空拍

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