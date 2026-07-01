防詐騙 ！ NCC：7月1日起行動、市話全面導入隱藏號碼語音警示

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，7月1日起，三大電信業者將針對隱藏號碼電話全面導入語音警示，以防詐騙集團利用隱藏號碼電話進行詐騙。

NCC說明，為防堵「隱藏號碼電話」詐騙，同時確保電信事業系統運作穩定並周全觀察民眾反饋，今年3月起，NCC要求三大電信事業先針對隱藏號碼行動受話端「試行」語音警示，中華電信、遠傳電信與台灣大哥大則分別於3月至6月陸續啟動試行，試行期間運作順暢且未接獲民眾負面反映，顯示該措施具相當可接受度，並具備全面推動的可行性。

屆時民眾接聽此類來電時，將先聽到國語：「這通是隱藏號碼電話，請注意。」及台語：「這通是嘸號碼電話，要小心喔。」語音警示，即時提醒民眾提高警覺，同時考量通訊便利性，民眾亦可於播放期間按下任意鍵直接跳過警示，藉此在不影響通訊品質的前提下，達成「減少誤信」的堵詐目標。

NCC表示，根據內政部警政署統計資料顯示，在針對隱藏號碼電話採行「異常話務即時阻斷」及最新「行動受話端語音警示」等措施後，隱藏號碼詐騙案件已由去年7月高峰期一周93件，到今年5月、6月已持續降低至個位數字。另NCC考量犯罪手法恐移轉至市內電話，決定擴大防護網，督導中華電信針對市話受話端亦導入語音警示機制，以全面涵蓋用手機或市話接聽隱藏號碼之來電。

NCC補充，該會考量部分機關、機構需透過隱藏號碼撥打電話，為避免影響其接通比例，該會要求三大電信事業針對發話端推出「白名單功能」，目前僅係開放「政府機關」及「本會專案核准單位」申請，經核准加入白名單之門號撥打隱藏號碼電話時將不觸發語音警示。而受話端用戶若因個人需求不聽隱藏號碼語音警示，亦可隨時向電信事業申請辦理。