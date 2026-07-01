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三鶯線昨正式通車！2點才開通阿公阿嬤排爆 網嘆：從上班族等到退休

聯合新聞網／ 綜合報導
三鶯線昨通車首日吸引大批民眾體驗搭乘，站內外湧現人潮。記者潘俊宏／攝影
三鶯線昨通車首日吸引大批民眾體驗搭乘，站內外湧現人潮。記者潘俊宏／攝影

期待了許久的重大交通建設終於迎來好消息！捷運三鶯線於昨日正式通車，有網友在社群平台Threads上分享，捕捉到昨日明明兩點才開通，卻已經有一堆阿公阿嬤在提早等。貼文一出，隨即勾起許多當地居民的深切感觸。不少人紛紛留言解釋長輩搶頭香的原因，笑稱「因為他們是時間的富翁」、「每個人興趣不同 每件新事物總要有人參與」。

這條捷運線的開通，對於在地人來說意義非凡。留言區就有許多期待已久的民眾感性表示「十幾年快二十年前就有三峽要有捷運的消息，這真的是一件令人感動的事」、「也是從上班族等到退休了，終於通車了，是很感動的事啊」。還有熱心網友分析，未來「感覺三鶯線會很受三鶯長輩歡迎，平常鶯歌坐公車真的好難等，鶯歌人真的很期待」，字裡行間滿是對新生活圈的憧憬。

為了搶搭三鶯線首航，全台民眾可謂是蜂擁而至。昨天也有網友在Threads分享「住頂埔這麼久第一次看到頂埔站這麼多人」，並同步附上了現場人山人海的照片與影片。畫面中密密麻麻的排隊人潮，讓不少通勤族看傻了眼，紛紛驚訝地留言直呼「我的天人超級多」、「希望以後上班不要這麼多人」、「不敢想以後土城到西門有多少人」、「我彷彿在頂埔看到了北車的既視感」足見首航威力。

捷運三鶯線通車首日試營運已圓滿完成疏運作業。首日營運時間為下午2時至晚間8時，短短6小時內運量即達2萬731人次。新北捷運公司總經理吳國濟表示，為妥善因應搭乘人潮，新北捷運視現場狀況機動加開班次，最密達3分鐘一班；整體行車狀況順暢正常，列車均準時發車，順利提供民眾流暢的乘車體驗。

吳國濟指出，為讓更多市民熟悉全新路線，自7月1日起至8月31日止，三鶯線將展開為期兩個月的「免費試營運」，每日營運時間為上午10時至晚間8時，共計10小時。由於三鶯線全面採用「全自動無人駕駛系統」，期望能透過此次免費搭乘活動，讓民眾親身體驗新捷運路線帶來的便捷與嶄新服務。

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