吳明賢脫離低溫治療…台大院長曝病況恢復中 院方設留言空間歡迎打氣

台大醫學院院長吳明賢23日於家中突發心肌梗塞，到院前無呼吸心跳（OHCA），先被送至北醫附醫急救，後續轉送台大救治，至今在加護病房住院第9天，全台大醫院及台大醫學院同仁持續為其集氣。台大醫院院長余忠仁今天表示，吳院長病況恢復中，已不需使用低溫治療，院方已在台大總院第二會議室門口設置留言空間，民眾可到醫院為他留言集氣。

吳明賢23日於家中突發心肌梗塞，家人緊急施救並撥打119，他依規定先被送至北醫附醫急診室搶救，後續由台大醫院派人至該院，將他接回台大總院救治，至今陸續傳出多次好消息，先是6月26日余忠仁發布院內信，指吳院長穩定恢復、持續進步，27日又傳出他已撤除葉克膜，開始接受「低溫療法」，盼改善神經功能、提升存活率，加快甦醒。

余忠仁今天出席病友團體記者會時，被媒體問及吳明賢病情，包括是否已從加護病房轉入一般病房、意識是否恢復？他低調表示，吳院長病情穩定恢復中，期待他早日康復，吳院長「身體體質很好，大部分恢復得差不多」，不過這畢竟是嚴峻醫療情況，必須謹慎觀察，現已不需使用低溫治療，逐漸恢復中。

台大醫院本周一開始，於總院2樓第2會議室前，設置留言空間為吳明賢集氣。余忠仁指出，除院內同仁外，也歡迎關心吳院長的病人、民眾至醫院為其留言打氣，但提醒民眾拍照時留意不要拍到他人的留言內容，維護同仁隱私。台大醫學院日前也為吳明賢發起線上集氣活動，邀師生留言為他打氣，盼陪伴他走向康復之路，網址為 https://forms.gle/C6Nvcst9YcuvBbfz9。