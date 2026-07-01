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南科考古館推鳥居龍藏與原住民對話 AI重現橫跨百年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
展場展示當年鳥居龍藏所拍攝的珍貴照片及器物。記者謝進盛／攝影
展場展示當年鳥居龍藏所拍攝的珍貴照片及器物。記者謝進盛／攝影

國立台灣史前文化博物館南科考古館今推出「斷與續：鳥居龍藏與當代台灣原住民族的對話」特展，以其1896年至1911年間，五次來台進行人類學田野調查所留下紀錄為視角，特展更創新結合AI技術，引領大眾重新探索百年前台灣原住民族的生活樣貌與文化內涵。

資料顯示，鳥居龍藏是台灣有史以來第一位背著笨重玻璃乾板相機入山的人類學家。他力求清晰、科學的肖像與文化紀錄，搶拍下當時尚未被現代化影響的原住民傳統面貌，留下極具歷史價值圖像寫真。

南科考古館今上午舉行開幕儀式，文化部常務次長徐宜君、國立台灣史前文化博物館長蔡政良、日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館長戶川美史、日本東京大學總合研究博物館教授海部陽介、南市立博物館長何秋蓮等人與會，屏東縣獅子鄉長朱宏恩、春日鄉長沈秋花也帶領多名原住民身著傳統服裝出席。朱宏恩說，這次展覽主題中的「斷與續」，相隔逾百年，不論是對鳥居龍藏或原住民來說，都別具意義。

南科考古館指出，特展創新結合AI技術，以不同風格重現鳥居龍藏當年的攝影作品。研究團隊更與排灣族力里部落合作，以空拍技術完整記錄力里舊社現況，並打造為 XR 互動展項，讓大眾能身歷其境，造訪百年前鳥居龍藏曾駐足的田野現場。

本次特展共規畫五大主題，呈現台日研究團隊與原住民源出社群長期合作的解讀結晶，包含深入原住民部落舊社的實地踏查影像、當代原住民族使用的族語文字系統，以及經重新考證的珍貴老照片。特展試圖讓歷史資料回應當代觀點，為大眾開啟跨越時代與跨文化全新視野。

近年來，日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館在整理其手稿時，確認共有24冊與台灣調查相關的田野筆記。為深入理解這些史料，台日研究團隊及原住民源出社群三方攜手展開歷史性解讀。解讀成果不僅揭開百年前的歷史面紗，更賦予了當代原住民族與手稿記錄對話深刻意義。

配合特展，南科考古館7月11日推出「我的史前觀察簿」手帳DIY活動，8月25、26日辦理「斷與續：鳥居龍藏與當代台灣原住民族的對話—第19屆台日原住民族研究論壇」、10月17、18日「史前紋身術」彩繪手紋活動，詳請關注南科考古館FB及IG。

國立台灣史前文化博物館南科考古館今推出「斷與續：鳥居龍藏與當代台灣原住民族的對話」特展。記者謝進盛／攝影
國立台灣史前文化博物館南科考古館今推出「斷與續：鳥居龍藏與當代台灣原住民族的對話」特展。記者謝進盛／攝影

原住民族人身著服裝與會。記者謝進盛／攝影
原住民族人身著服裝與會。記者謝進盛／攝影

展場內相關手稿。記者謝進盛／攝影
展場內相關手稿。記者謝進盛／攝影

現場展示的力里傳統原住民服裝。記者謝進盛／攝影
現場展示的力里傳統原住民服裝。記者謝進盛／攝影

現場安排導覽解說。記者謝進盛／攝影
現場安排導覽解說。記者謝進盛／攝影

展示的各類石器。記者謝進盛／攝影
展示的各類石器。記者謝進盛／攝影

國立台灣史前文化博物館南科考古館今推出「斷與續：鳥居龍藏與當代台灣原住民族的對話」特展，現場原住民專注當年鳥居龍藏（中）田調點滴。記者謝進盛／攝影
國立台灣史前文化博物館南科考古館今推出「斷與續：鳥居龍藏與當代台灣原住民族的對話」特展，現場原住民專注當年鳥居龍藏（中）田調點滴。記者謝進盛／攝影

原住民 南科 文化部

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