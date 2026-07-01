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影／鱸魚麵線吃到半熟魚 高雄名店竟回「是鮭魚」…網：太荒唐

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局今天派員到店稽查，揪出多項衛生缺失。圖／高雄市衛生局提供
衛生局今天派員到店稽查，揪出多項衛生缺失。圖／高雄市衛生局提供

高雄大社一家古早味美食名店遭消費者指控，鱸魚麵線吃到仍帶血色的鱸魚，向店家反映時，店員竟回應「這個是鮭魚」，隨後又改口稱「煮半熟」，引發網友熱議；衛生局今前往稽查，業者坦承鱸魚未全熟，表示會加強員工訓練，另也揪出多項衛生缺失，要求限期改善。

消費者在Threads發文表示，6月27日購買一份鱸魚麵線，發現魚肉仍帶血色，懷疑沒有煮熟，當下返回店家反映，詢問「請問這是沒有煮熟嗎？」未料店員先回應「這個是鮭魚」，再次說明這是鱸魚麵線，又改口是「煮半熟」。

消費者抱怨說，沒煮熟的海鮮存在哪種食安風險，店家毫不在意，也沒關心他出現腸胃不適症狀，氣得向衛生局提出檢舉。

貼文曝光後，網友留言表示「回應鮭魚也太荒唐了」、「能回答鮭魚也太誇張了吧」、「檢舉得好，這種就不用跟他們囉嗦太多」，也有人分享自身經驗指出，「上次去買也是吃到腹瀉，真的要給他們警惕」、「之前買魚皮湯回家後大過敏，之後就不敢再吃」。

衛生局表示，接獲通報後前往稽查，業者坦承鱸魚未全熟，表示將加強員工教育訓練，並要求食材烹煮須依標準作業流程執行。

因販售食品未符合衛生安全及品質標準，已涉違反《食品安全衛生管理法》第17條，命限期改善，屆期未改善可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

依食品良好衛生規範準則查核，再揪出業者未完成食品業者登錄、從業人員健康檢查未完成、作業場所發現蚊蠅等病媒、食品溫度紀錄未落實，以及員工私人物品未專區放置等缺失，已責令限期改善；屆期未改善，將依食安法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

高雄大社一家古早味美食名店，遭指控鱸魚麵線吃到一大塊仍帶血色的鱸魚，店家回應「是鮭魚」，引發網友熱議。圖／翻攝自Threads
高雄大社一家古早味美食名店，遭指控鱸魚麵線吃到一大塊仍帶血色的鱸魚，店家回應「是鮭魚」，引發網友熱議。圖／翻攝自Threads

衛生局今天派員到店稽查，揪出多項衛生缺失。圖／高雄市衛生局提供
衛生局今天派員到店稽查，揪出多項衛生缺失。圖／高雄市衛生局提供

高雄大社一家古早味美食名店，遭指控鱸魚麵線吃到一大塊仍帶血色的鱸魚，店家回應「是鮭魚」，引發網友熱議。圖／翻攝自Threads
高雄大社一家古早味美食名店，遭指控鱸魚麵線吃到一大塊仍帶血色的鱸魚，店家回應「是鮭魚」，引發網友熱議。圖／翻攝自Threads

高雄 鮭魚 衛生局

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