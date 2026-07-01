環團怒控台中港「化整為零」 避環評填海造陸謀殺白海豚

環保團體今日強烈譴責政府帶頭破壞生態，在台中港區採取「化整為零」及「切割環評」的方式，大規模填海造陸；環團指出，中油二接、台電五接與港務公司等填海計畫合計高達634公頃，等同讓24個大安森林公園面積的海域徹底消失。

台中港務分公司回應指出，環團關切的外港區擴建計畫目前「仍依法辦理環境影響評估審查中」，而南填方區相關工程也均符合法定程序；同時表示，為降低對海域生態的干擾，海上施工期間均配置專業的「鯨豚觀察員」持續監測，並嚴格管制船舶航速以降低水下噪音，同時也會滾動式檢討海域水質。

環團痛批台中港切割環評躲監管，此舉將剝奪白海豚五分之一的棲息育幼範圍，甚至更計畫填入營建廢土與百萬噸具毒素溶出風險的「再生粒料」，痛批政府根本是讓台中港染血、加速滅絕白海豚的劊子手。台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯指出，台灣白海豚目前族群數量僅剩不到50隻，而台中港周邊長期是牠們覓食、育幼的重要場所。

然而台中港區近年持續填海造陸及擴建，卻往往以個別計畫分開評估，甚至部分工程完全規避環境影響評估；以南填方區為例，明明是白海豚目擊率極高的區域，卻因官方巧立名目，長期缺乏完整的生態調查與監測。

監督施政聯盟執行長許心欣拿出數據揭露，台電五接外廓防波堤達509公頃，加上中油二接北填方區125公頃，合計沒收了台中港外港高達兩成的海域面積，讓白海豚可活動範圍活生生少了五分之一。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰更爆出驚人內幕，痛批官方以「防波堤內」為由規避環評，計畫在回填區填入高達105萬噸、包含焚化爐底渣及爐碴的「再生粒料」。

台中港務分公司表示，所有進場材料均落實來源管理與品質查驗，不符規定者絕不准進場，且「目前南填方區並未收容環團所稱之再生粒料」，未來若要使用也必須符合核定要求；而台中港外港區擴建的外廓堤範圍僅占整體的0.7%，「不到1%」，強調未來將持續秉持公開透明、科學專業的態度，與民間團體理性溝通，朝港埠發展與生態永續雙贏的目標努力。

環保團體今日召開海上記者會，強烈譴責政府帶頭破壞生態，在台中港區採取「化整為零」及「切割環評」的方式，大規模填海造陸。記者黑中亮／攝影