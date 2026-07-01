「男人沒保險套就別跟他上床」嚴管事後藥炸鍋 林靜儀遭批角色混淆

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate納入追訴或追蹤藥品，藥商需定期申報藥品庫存及供應數量，引發社群討論。民眾批評此舉恐導致藥局不敢販售，影響女性身體自主權。婦產科醫師出身的衛福部次長林靜儀發文指出，事後藥一直以來必須經過醫師診斷，目的為確定避孕成功、用藥安全，強調「男人沒保險套就別跟他上床」。

藥界與婦女團體長期倡議事後藥轉類為藥師指示用藥，一度經食藥署審查通過，後因婦產科醫界反對而暫緩。近期食藥署重啟相關討論，擬比照日本作法，要求購買事後藥民眾，由藥師衛教後在藥局當場用藥，確保用藥安全與時效性。

對於事後避孕藥議題，婦產科醫師與藥師長期看法分歧，婦產科醫師多數反對避孕藥轉類，贊同維持現行醫師處方藥。林靜儀為婦產科醫師，主動發文稱事後藥需醫師診斷，是要確定個案原先避孕措施等，避免藥物禁忌症，並強調不正確用藥恐導致副作用，以「曾經在婦產科臨床」、「女性主義者」身分，呼籲女性別跟沒準備保險套男性上床。

但在此敏感時機發文，藥師批評林靜儀立場混淆，不知是站在執政官員還是婦產科醫師立場發文？基層藥師協會理事長沈采穎指出，婦產科醫師有其專業，但事後藥已於全球90多國家轉類為指示用藥，即使藥物有百分之一、萬分之一機率出現副作用，也不該因噎廢食，畢竟藥物都有副作用，「難道降血壓、血糖、更年期荷爾蒙用藥，也都不要使用了？」

沈采穎強調，各界都不該以少數出現副作用的案例，阻擋女性身體自主權，食藥署嚴管事後藥，起源於外籍人士私下利用相關藥物為同鄉墮胎，但「嚴管」措施反而會導致藥物地下化、走私更嚴峻。建議將事後藥轉類，讓藥師在藥局衛教民眾，確保用藥安全後，再配合將用藥資訊寫入健保卡，更能落實流向管理，兼顧用藥安全與女性懷孕自主權。