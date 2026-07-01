琉球鄉11年爆3次垃圾危機鄉長神隱 周春米批行政怠惰警方政風介入

屏東縣琉球鄉公所11年來爆發三次垃圾、資收物危機，前兩次垃圾危機都是縣府環保局出手才解決，甚至檢警察出，環保蟑螂介入。昨資源回收清運流標第15次，鄉長陳國在連日神隱，島內資收累積逾1500噸爆倉，縣府痛批琉球鄉公所毫無作為，行政怠惰，嚴重失職失能。

縣長周春米今要求跨局處聯合行動，責成環保局、警察局、政風處介入處理，盡速清運，絕不容許鄉公所行政怠惰危害環境及居民遊客健康；周春米也籲請環境部，小琉球垃圾清運問題長期遇到很多困擾，請環境部介入調查，避免類似事件一再重演。

夏日高溫、暑假觀光旺季，小琉球預料湧入觀光人潮，面臨環境衛生、公眾健康、登革熱防治等壓力，周春米憂心忡忡，做出三大指示，環保局前往琉球鄉協助資收物清運事宜，並要求公所做好環境清消，降低公衛風險；警察局協助維持清運秩序，確保作業安全； 政風處介入調查公所是否有行政疏失或不法情事。

屏東縣政府今由環保局長顏幸苑、政風處長施仁傑、縣警局副局長賴吉雄開緊急記者會說明小琉球垃圾危機。小琉球因垃圾清運標不出去，2015年前縣長潘孟安任內、2024年縣長周春米任內，垃圾清運流標9次，都由縣府代為清運處理，2015年清運350噸垃圾，2024年清運671噸垃圾，還揪出新北市長參選人李四川的胞弟李賜福恐嚇清運業者，移送司法偵辦。今年2026年又再發生資源回收物清運問題。

顏幸苑指出，依據「廢棄物清理法」，一般廢棄物的回收、清除權責是在鄉鎮市公所，各公所清潔隊收垃圾、收回收物後，再送到焚化廠由環保局來處理。資源回收物問題要由琉球鄉公所解決，但連日鄉長或公所主管聯繫不上，僅能接洽一名清潔隊員。

縣府今上午10時45分開記者會前，鄉長才終於打電話給環保局長，局長未接到，之後聯繫時，鄉長則稱經費不夠等語。環保局要求公所要處理好消毒、資收分類，7月7日要完成招標。

此次爆發資源回收，和前二次垃圾危機不同；前二次垃圾清運到本島，就送進焚化爐焚燒，但資源回收物須分類，環保局早就建議鄉公所應該在島上就先做好回收分類，廠商才願意投標，但沒有落實，不排除是造成流標的原因之一。

顏幸苑表示，琉球鄉公所7月7日會再開標，若再度流標，縣府介入協助清運，但還有貨運、船班、垃圾分類等問題要協調，不是接手就能馬上清運。環保局今下午先派員了解堆置狀況，並要求鄉公所每周都要消毒一次。

顏幸苑說，2024年小琉球垃圾危機，環境部就和縣府說，小琉球清運價格在全國裡面算是最高的，今年琉球鄉資源回收案標案金額1100萬元，環境部全額補助，為什麼還標不出去？政風處長施仁傑說，會調閱相關採購文件跟資料，若招標過程涉及不法情事，移送司法機關。縣警局副局長賴吉雄表示，縣府清運，警察局全面啟動、全程蒐證，並派制服警力保護清運車輛跟清運人員安全。