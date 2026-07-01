「不用狂操自己！」想逆轉脂肪肝 醫推2運動：近半的人全消了

別輕忽脂肪肝！家醫科醫師李思賢在網站指出，脂肪肝其實是身體代謝失衡的警訊，並不單純只是「吃太油」的結果，而是熱量長期過剩時，身體持續把多餘能量送往肝臟堆積，同時肝臟分解脂肪的能力下降，最終形成脂肪在肝細胞內累積的狀況。他強調，運動對於改善脂肪肝的效果，有一部分甚至是飲食無法取代的。

在運動方式上，李思賢表示，不需要一開始就追求高強度訓練，中等強度有氧運動（如Zone 2訓練）反而是更容易持續且效果穩定的選擇。這類運動的強度大約是心跳維持在最大心跳的60%到70%，過程中仍能正常說話，每週累積約150分鐘，就已經能對脂肪肝產生明顯改善效果。

研究比較也顯示，有氧與重量訓練對脂肪肝的改善幅度其實相當接近，有氧運動可讓肝臟脂肪下降約一成，阻力訓練則約一成二，差距不大；甚至在約12週的介入後，兩組各自都有接近一半的受試者脂肪肝完全消失。李思賢也指出，對於不適合跑步或心肺條件有限的人來說，重量訓練同樣是有效替代方案。

整體而言，他建議比起單次運動強度，更重要的是規律與頻率，每週至少進行三次以上運動，不論是有氧或重訓，持續12週以上都能看到明顯改善；若能結合兩者效果更佳，在血脂、三酸甘油酯等代謝指標上也會有更全面的進步。換句話說，脂肪肝並非不可逆的體質問題，而是可以透過持續運動逐步改善的狀態。

《聯合報》曾報導，多數人看到健檢報告上有「脂肪肝」都認為不需要追蹤，但林口長庚醫院胃腸肝膽科教授暨健診中心主任林蔚然提醒，脂肪肝不是單一肝臟問題，若合併肥胖、三高或心血管疾病，可能代表全身代謝亮警訊。

林蔚然也表示，許多人都都輕忽脂肪肝帶來的隱形傷害，林蔚然說，當脂肪肝引起肝臟發炎，演變成代謝性脂肪肝炎，若持續惡化，就可能走向纖維化、肝硬化，增加肝癌風險。而7成代謝性脂肪肝炎患者死因，與中風、心肌梗塞等心血管疾病有關。

林蔚然說，若健檢發現脂肪肝，應就醫評估是否已有肝臟發炎、纖維化或合併其他慢性疾病風險。特別是合併肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂或心血管疾病者，更應及早介入，積極管理整體代謝狀態。