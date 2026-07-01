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傷口不到4公分！奇美醫引進達文西單孔機械手臂 助8旬胃癌婦完成切胃

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院引進新一代達文西SP單孔機械手臂手術系統，啟用短短2周，已成功完成胃癌、肝腫瘤、膽囊切除及腹壁疝氣修補等手術，可望提升治療品質，造福更多患者。記者萬于甄／攝影
奇美醫院引進新一代達文西SP單孔機械手臂手術系統，啟用短短2周，已成功完成胃癌、肝腫瘤、膽囊切除及腹壁疝氣修補等手術，可望提升治療品質，造福更多患者。記者萬于甄／攝影

奇美醫院上月引進新一代達文西單孔機械手臂手術系統（簡稱達文西SP系統），只需約2.5公分單一切口，即可完成多項複雜微創手術，較目前達文西系統需3至4個傷口更具優勢；該系統啟用短短2周，已成功完成胃癌、肝腫瘤、膽囊切除及腹壁疝氣修補等手術，可望提升治療品質，造福更多患者。

台南一名85歲黃姓婦人因上腹部不適持續多個月且伴隨飢餓性疼痛及食慾不佳，就醫後竟發現罹患胃癌，所幸尚未發現遠處轉移，但因黃婦屬高齡長輩，且又有高血壓病史，若採取傳統開腹手術，大傷口帶來的劇烈疼痛與漫長恢復期，對心肺功能與體力都是極大考驗。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪說，經醫療團隊與家屬討論後，採用最新引進的「達文西單孔機械手臂手術系統」，僅需透過肚臍不到4公分傷口進行次全胃切除，淋巴結廓清及胃腸重建手術，術後黃婦恢復良好，病理報告顯示為第三期，手術切除的組織邊緣無癌細胞殘留，且淋巴結廓清數量符合癌症治療標準。

王家豪表示，達文西SP系統整合3支可彎曲手術器械及高解析3D內視鏡於單一套管，可在狹小空間靈活操作，克服傳統單孔腹腔鏡器械互相干擾的限制，降低正常組織損傷，並具傷口小、疼痛少、出血少、感染風險低、恢復快及住院天數縮短等優點。

奇美醫院院長林宏榮提到，奇美醫院發展機器人手術已15年，累積超過3000例臨床經驗，此次導入達文西SP系統後，未來將由一般及消化系外科、泌尿外科、胸腔外科、耳鼻喉部及婦產部等跨科團隊合作，提供更精準、個人化的微創治療，持續朝智慧醫療與國際級機器人手術中心邁進。

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