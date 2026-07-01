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雲林形象影片「雲釀」首映 她推古坑樟湖茶園「超美、紅茶超好喝」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑。圖／雲林縣政府提供

雲林縣近年觀光人次持續成長，今年上半年觀光人次突破3300萬，超越去年全年度人次，縣府為展現觀光實力，邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑

縣府文化觀光處今在環球中華影城首映長達近9分鐘的觀光形象影片「雲釀」，該部影片邀請林彥廷擔任導演、剪輯監製由金馬最佳剪輯得主廖慶松擔任，聲音設計由台灣傳奇錄音師杜篤之操刀，知名音樂創作者溫子捷量身打造音樂，由演員曾珮瑜擔任女主角。

文觀處長謝明璇指出，影片分為雲東、雲西、雲中三大主題匯集成「雲釀」觀光形象影片，雲東從山區開始，帶茗旅程尋著茶、咖啡香走回土地源頭；雲中走進農村聚落、老街、廟宇，感受世代傳承的人文溫度，雲西則從海平面、濕地等地，看見海洋文化孕育出的獨特風貌。

影片中女主角的腳步遍及雲林特色景點，林彥廷表示，拍攝期間就像觀光客一樣，重新認識這塊土地，他覺得「雲釀」就像是張邀請函，邀請民眾透過影片看到雲林的美好。

曾珮瑜是雲林女兒，她說，這次跟著拍攝團隊重新認識雲林，不僅跑去田園採摘西瓜、沿海地區摸蜆仔、文蛤等，也走訪許多自然美景，她推薦古坑值得一去，拍攝時他們到樟湖國中小學的生態茶園拍攝，學校超級漂亮，學生種植的紅茶很好喝，原本不太喜歡喝茶的她也向學校購買不少。

縣長張麗善表示，雲林縣今年1至6月縣內觀光人次已突破3300萬，超越去年全年度人次，希望透過形象影片釋出，讓遊客可走進雲林，也翻轉雲林傳統保守的刻板印象，今首映影片為精華版，7月8日起將推出三大主題影片，並同步在臉書、Youtube頻道播出，也期待有航空公司願意為雲林宣傳。

雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，左起為雲林縣文觀處長謝明璇、演員曾珮瑜、雲林縣長張麗善、導演林彥廷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，左起為雲林縣文觀處長謝明璇、演員曾珮瑜、雲林縣長張麗善、導演林彥廷。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜（右）受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請曾獲金馬獎製作團隊，耗時一年拍攝製作「雲釀」觀光形象影片，今在雲林首映，影片女主角、藝人曾珮瑜（右）受訪表示，「樟湖國中小的茶園超美，茶超級好喝」，力推民眾一定要走訪雲林古坑。記者陳雅玲／攝影

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