夏天遊韓別只吃烤肉！粉專曝水蜜桃驚人低價：不必特地跑市場

夏天到韓國旅遊，別再只把焦點放在咖啡廳、烤肉與炸雞上了！旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文分享，現在這個季節來韓國，路邊水果攤的水蜜桃已經大量上市，重點是價格比前陣子便宜非常多。粉專透露今天經過家裡附近的路邊水果攤時，發現竟然只要4,000韓元（約台幣82元）就能買到4大顆，CP值驚人的高。

粉專提醒，近期有計劃前往韓國旅遊的民眾，經過路邊水果攤的時候，可以稍微留心看一下。其實想要買到便宜的水果，有時候根本不用特別大老遠跑到傳統市場，舉凡住家附近、地鐵站旁邊，或是住宅區的路口等地方，都有很大的機會可以買到便宜又大顆的水蜜桃。尤其現在正值夏季，天氣越來越炎熱，買幾顆回飯店冰一下再吃，絕對是消暑的一大享受。

不過在挑選上也有一些小撇步需要特別注意。粉專提醒，路邊水果攤販售的水蜜桃，有些熟度會比較高。因此在購買時，建議根據預計食用的時間來挑選，如果是當天就想要立刻品嚐，可以直接買摸起來稍微軟一點的；如果是想要買回飯店放個一兩天再吃，那麼挑選稍微硬一點的會比較保險，不容易因過熟而變質。

粉專強調，路邊水果攤的當季水蜜桃絕對是必須列入行程的必買清單之一。在享受美味的烤肉之餘，順道在路邊帶一袋冰涼香甜的水蜜桃回飯店享用，更能體會到最道地的韓國夏季風情。