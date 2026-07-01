快訊

ETF雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

夏天遊韓別只吃烤肉！粉專曝水蜜桃驚人低價：不必特地跑市場

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專提醒，夏天到韓國玩，千萬不要錯過路邊水果攤的水蜜桃。 示意圖／ingimage
旅遊粉專提醒，夏天到韓國玩，千萬不要錯過路邊水果攤的水蜜桃。 示意圖／ingimage

夏天到韓國旅遊，別再只把焦點放在咖啡廳、烤肉與炸雞上了！旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文分享，現在這個季節來韓國，路邊水果攤的水蜜桃已經大量上市，重點是價格比前陣子便宜非常多。粉專透露今天經過家裡附近的路邊水果攤時，發現竟然只要4,000韓元（約台幣82元）就能買到4大顆，CP值驚人的高。

粉專提醒，近期有計劃前往韓國旅遊的民眾，經過路邊水果攤的時候，可以稍微留心看一下。其實想要買到便宜的水果，有時候根本不用特別大老遠跑到傳統市場，舉凡住家附近、地鐵站旁邊，或是住宅區的路口等地方，都有很大的機會可以買到便宜又大顆的水蜜桃。尤其現在正值夏季，天氣越來越炎熱，買幾顆回飯店冰一下再吃，絕對是消暑的一大享受。

不過在挑選上也有一些小撇步需要特別注意。粉專提醒，路邊水果攤販售的水蜜桃，有些熟度會比較高。因此在購買時，建議根據預計食用的時間來挑選，如果是當天就想要立刻品嚐，可以直接買摸起來稍微軟一點的；如果是想要買回飯店放個一兩天再吃，那麼挑選稍微硬一點的會比較保險，不容易因過熟而變質。

粉專強調，路邊水果攤的當季水蜜桃絕對是必須列入行程的必買清單之一。在享受美味的烤肉之餘，順道在路邊帶一袋冰涼香甜的水蜜桃回飯店享用，更能體會到最道地的韓國夏季風情。

水蜜桃 韓國 水果 攤販

延伸閱讀

嘴巴破洞不是「火氣大」！醫揭5大誘發原因：超過2週快就醫

冷氣會吹到耳聾？醫揭真兇 留意4件事護聽力：別一味追求低溫

淋雨不是擦乾就好！醫曝重要5步驟：做錯恐增失溫風險

遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

三鶯線昨正式通車！2點才開通阿公阿嬤排爆 網嘆：從上班族等到退休

期待了許久的重大交通建設終於迎來好消息！捷運三鶯線於昨日正式通車，有網友在社群平台Threads上分享，捕捉到昨日明明兩點才開通，卻已經有一堆阿公阿嬤在提早等。貼文一出，隨即勾起許多當地居民的深切感觸。不少人紛紛留言解釋長輩搶頭香的原因，笑稱「因為他們是時間的富翁」、「每個人興趣不同 每件新事物總要有人參與」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。