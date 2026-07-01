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面紙越來越難抽？生活達人靈機一動改造盒子：高度剛好不卡手

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如分享面紙盒改造妙招。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如分享面紙盒改造妙招。 示意圖／ingimage

你用面紙也有這個困擾嗎？面紙盒放在桌上雖然不太佔空間，外觀看起來也很簡潔，卻有一個令人頭痛的小缺點，那就是當面紙越用越少時，真的會變得超難抽！生活達人陳映如在臉書分享，近日她「靈機一動」，心想「既然盒子太深，那就把它變矮不就好了」。

陳映如提到，雖然盒底有設計可以沿著虛線撕開，藉此讓面紙往上頂，但每次使用到最後，還是得把手伸進深深的盒子裡，才能勉強勾到最後幾張面紙，實在麻煩。於是她決定動手，原本覺得快沒救的面紙盒，改造後的高度剛剛好，面紙變得超好抽，完美解決了生活中的小遺憾。

陳映如分享這個神奇又簡單的改造法，讓大家在家裡也可以嘗試，具體步驟如下：

步驟一：先把面紙盒從中間剪開。

步驟二：看目前剩下多少面紙，決定要保留的高度。

步驟三：把多餘的盒身剪掉。

步驟四：再把上下兩段套回去，就完成啦！

用來示範的偏方型面紙盒原本常讓人感到不便，但透過簡單的巧思與動手改造，就能讓日常用品重新展現便利性。如果你家也有同樣難抽的面紙盒，不妨試試看這個剪裁再套回的方法，不需花費任何成本，就能讓剩餘的面紙再度變得好抽，輕鬆提升生活品質。

生活

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