長照只有2成照顧重症 應增加居服員項目

「重度失能者需要更多長照服務，例如夜間增加人力與服務項目增加！」白委邱慧洳1日舉例說，居服員可以刷牙但不能協助漱口，加上夜間大多沒有人力，盼政府增加夜間人力，降低重度失能者與其家庭負擔；藍委陳菁徽強調，居服員職涯缺乏未來，應儘速設立分級獎勵制度。

服務破碎難使用

立法院1日舉行《長照法》修法公聽會。民眾黨立委邱慧洳表示，監察院113年調查報告指出，長照服務74%都是輕度或中度失能使用，多數重度失能者都只能依靠家事移工或是家人照顧，現有長照服務對重度失能者來說，有服務項目太少與經費不足等問題。

邱慧洳說，近日到瑞士安樂死的罕病兄妹就曾透露，來家裡的居服員只有3小時，而且服務項目很碎片化，例如可以刷牙，但不能漱口，限制相當多。「妹妹半夜要上廁所很不方便！」她強調，許多重度失能者都要等到居服員來才敢上廁所，若居服員不在，上廁所、清理排泄物都要花很久的時間，常常半夜都無法睡覺。

「長照雖有社區機構服務，但重度失能者往往移動範圍有限，因此很難適用！」邱慧洳說，若是聘用看護，本國與外國分別補助1萬與5千（2千就安基金與3千元補助），都是杯水車薪。

長照員身心負擔重

國民黨立委陳菁徽也指出，長照是每個人遲早都要面對的問題，且隨著少子化，獨居、單身且無家屬的人口只會繼續增加，應該增加對重度失能者的照顧。

但她也提醒，長照服務員不是只有陪伴長輩就好，還要協助翻身、洗澡與半夜觀察狀況，最容易有職業傷害的部位就是腰與肩膀，有長照員就曾跟她說，半夜腰痛到睡不著，但因人力短缺，隔天也只能繼續忍痛上工。

儘速建立分級獎勵

「長照人力會流失，是因為這個產業沒有未來！」陳菁徽指出，長照員工作與層級單一，數十年的辛苦工作、加上缺乏前瞻性，讓很多人都不願留下，因此她呼籲衛福部儘速讓分級獎勵長照員的制度上路，不要只停留在「試辦計畫」，應明文寫入法規，讓長照員真正獲得保障。

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