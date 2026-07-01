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夏遊合歡山避暑賞景觀星 清境農場推親子日

中央社／ 記者蕭博陽南投縣1日電

合歡山區夏季白天平均氣溫約攝氏15至22度，早晚更是涼爽，南投林保分署邀遊客欣賞山景、雲海、星空、高山生態；清境農場暑假推出每週三農場親子日，近距離與可愛綿羊互動。

農業部林業及自然保育署南投分署今天表示，炎炎夏日，海拔3000公尺以上的合歡山國家森林遊樂區是避暑旅遊好選擇，遊客可漫步合歡尖山、合歡東峰步道等路線，沿途欣賞箭竹草原、高山植群、台灣特有高山景觀，也有機會遇見台灣噪眉、台灣朱雀、岩鷚等鳥類。

南投林保分署表示，合歡山區夏季午後雲霧千變萬化，天氣晴朗可遠眺奇萊連峰、中央山脈，傍晚欣賞絢麗晚霞，夜晚光害少可觀賞滿天星斗及銀河；合歡山一年四季各具特色，夏季是親近高山、遠離酷暑最佳時節，歡迎來欣賞壯闊山景、雲海、星空及豐富高山生態。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場是前往合歡山途經景點，清境農場今天表示，8日至8月26日每週三推出暑假限定「夏季牧場大遊行」，主打親子陪伴，18歲以下同行享全團優惠票價新台幣150元，邀父母牽著孩子漫步有「台灣小瑞士」之稱的清境農場。

合歡山 清境農場 親子

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