交通部推「綠色運輸服務平台」3階段加碼TPASS最高獲33％回饋

交通部今推出「我的綠色足跡，解鎖美好生活 My Green Ride. My Good Life－綠色運輸服務平台」，並有3階段加碼回饋，購買TPASS 2.0及TPASS定期票的民眾，若搶在等1波早鳥時段註冊，最高可獲得18至33％總回饋或50元首購回饋金，持續搭乘公共運輸達100天，再抽華航區域現不限航點來回經濟艙機票2張。

交通部表示，通勤旅次為交通減碳關鍵，但私人運具仍是民眾通勤的主要選擇。運輸部門排放占全國12.69％，為讓民眾養成TPASS使用習慣，平台進一步以長期誘因及減碳參與機制，深化綠色運輸成效。

根據交通部統計2024年民眾日常使用運具狀況調查，通勤占44.9％最高，其次為購物17.1%，第三名為家庭及個人活動16.8％，另外，休閒占11.9％、公（商）務4.7％、通學4.5％。

交通部說明，此次推出的「綠色運輸服務平台」整合TPASS回饋與TDX規格化票證資料，登錄即可查回饋、看減碳，多元綠色里程（包含捷運、輕軌、台鐵、客運、公車、uBike）自動登錄，下個階段也會研擬納入私人自行車及步行的里程登錄統計。

因應平台上線，交通部同步規畫3階段加碼回饋，TPASS 2.0常客方案者，若在第1波早鳥註冊（今年7月1日至12月31日），最高加碼3％回饋，總回饋達18至33％；第2波註冊（2027年1月1日至6月30日）加碼2％回饋，總回饋達17至32％；第3波常態加碼1％，總回饋16至31％。第1、2波加碼回饋均持續到2027年6月30日，後續調整為1％。

持TPASS定期票者，第1波早鳥註冊可享首購回饋50元、第2波30元；常態加碼部分，每年購買6次定期票可享50元回饋金。

舉例來說，小明購買TPASS 2.0常客方案來通勤，每天搭公車上班22日，每月交通費約660元，每月約可領常客回饋金198元，若在第1波早鳥時段註冊即加碼3％，每月可拿218元回饋金。

交通部表示，除了註冊加碼回饋外，今年12月底前完成註冊者，明年1月將抽獎台鐵便當抵用券、行動電源以及保溫瓶、帆布袋、雨傘、帽子、運動毛巾、運動組等；在明年6月前，持續搭公共運輸達100天以上者，明年7月抽獎將抽出華航台灣出發的區域現不限航點來回經濟艙機票2張、保溫瓶或隨身碟、台灣好行套票及保溫瓶。