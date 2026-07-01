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寶可夢30歲了 台北場亮點公布…蔣萬安回味經典台詞曝最愛「牠」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。圖／北市府提供
許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。圖／北市府提供

許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。蔣也透露自己最喜歡卡比獸。除祝寶可夢30周年「生日快樂！」蔣致詞還說出動畫經典台詞「皮卡丘，決定是你了」，「好討厭的感覺」，讓人滿滿追寶回憶。

寶可夢公司今天上午在北市府一樓中庭舉辦三十周年活動發表會，正式宣布三十周年的多項大型活動即將登台。蔣萬安說，大朋友、小朋友都愛的寶可夢是大家共同的回憶，甚至當年台北市北投公園還吸引大量人潮抓寶，現在台北市成為寶可夢限定活動的五大城市，希望活動一切圓滿順利，讓玩家有最佳體驗。

這次寶可夢三十周年重要里程碑的大型活動將巡迴亞洲五大城市包括吉隆坡、台北、新加坡、及馬尼拉、曼谷。

今天活動發表會台北場的專屬色也首度亮相，台北場的專屬色違粉紅色裝扮，每一個主題城市都有不同的顏色亮相。寶可夢公司今天也宣布「PokéXciting!」、Pokémon Go活動宣傳與快閃店介紹。

其中PokéXciting! in台北 十月十日、十一日會在信義區香堤大道廣場及鄰近地區登場，活動採免費入場，開放所有民眾參與，許多地點如大街、小巷等也都會有打卡點，要讓粉絲帶著冒險的心四處探索。

另外，還有Pokémon 互動式主題路跑，參加者將化身寶可夢訓練家，走進沈浸式寶可夢世界，展開冒險、收集及互動挑戰， 活動地點包括10月17日、18日在台中中央球場；10月31日至11月1日在高雄時代大道；11月14日至15日在新北大都會公園舉辦。

Pokémon Go也將配合寶可夢三十周年推出特別遊戲。為了迎接今年十月亞太地區的慶祝活動，Pokémon Go現也與台北捷運合作，在捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園打造活動氛圍，同時，Pokémon Go Fest2026：全球也將在711日、12日在捷運中山站心中山線形公園舉辦歡慶現場活動。活動期間訓練家可一同參加「極致超級團體戰。

許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。記者林麗玉／攝影
許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。記者林麗玉／攝影

許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。圖／北市府提供
許多大小朋友都愛的寶可夢30歲了！北市長蔣萬安今受邀出席寶可夢30周年慶典發表會，蔣與皮卡丘同台立馬秒變小粉絲「童心未泯」，跟皮卡丘開心互動。圖／北市府提供

寶可夢 蔣萬安 台北

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