9人探勘隊涉險挺進萬里溪堰塞湖 預計5天帶回第一手監測資料

花蓮縣萬里溪堰塞湖日前已解除黃色警戒，但風險仍然存在，林業及自然保育署花蓮分署組成9人探勘隊，今天由黑鷹直升機吊掛上山，再徒步3公里，到堰塞湖區調查蓄水情形及周邊地形地貌，並將採樣、作成影像紀錄，預計5日帶回成果，作為後續防災應變的重要參考。

這支深山特遣隊由花蓮分署、東區搜救委員會及高山協作各3人，共9人組成，今天由空勤黑鷹直升機支援，吊掛到大安山西峰南側谷地，循稜線下切，預計明天抵達萬里溪匯流口，再下溯進入堰塞湖區，共須徒步3公里。

萬里溪堰塞湖於上月21日發現後，每天約增加20萬到30萬噸水量，日前一度發出紅色警戒，下游保全戶兩度撤離，不過在裝設水位計持續監測，且根據氣象預報集水區降雨情況推估幾天內還不會溢流，於上月29日解除黃色警戒。

花蓮分署表示，萬里溪堰塞湖仍存在溢流風險，為掌握最新變化及潛在風險，因此組成特遣隊深入湖區探勘，因萬榮林道及西林林道受風災、豪雨重創多處路基流失，道路中斷，人車無法抵達湖區，且河道布滿巨石，地勢陡峭，風險相當高，商請空勤直升機協助，以吊掛結合步行方式上山。

花蓮分署指出，這次探勘任務包括確認堰塞湖蓄水情形、崩塌地變化及地形地貌，隊員也會同步進行地質土樣採集、現地影像紀錄、湖區路線踏查及通訊訊號測試，並搭配無人機空拍及圖資分析，即時回傳最新監測成果，將是後續天然災害監測、防災應變及治理的重要參考。

為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供

為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供