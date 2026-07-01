快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

9人探勘隊涉險挺進萬里溪堰塞湖 預計5天帶回第一手監測資料

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供
為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪堰塞湖日前已解除黃色警戒，但風險仍然存在，林業及自然保育署花蓮分署組成9人探勘隊，今天由黑鷹直升機吊掛上山，再徒步3公里，到堰塞湖區調查蓄水情形及周邊地形地貌，並將採樣、作成影像紀錄，預計5日帶回成果，作為後續防災應變的重要參考。

這支深山特遣隊由花蓮分署、東區搜救委員會及高山協作各3人，共9人組成，今天由空勤黑鷹直升機支援，吊掛到大安山西峰南側谷地，循稜線下切，預計明天抵達萬里溪匯流口，再下溯進入堰塞湖區，共須徒步3公里。

萬里溪堰塞湖於上月21日發現後，每天約增加20萬到30萬噸水量，日前一度發出紅色警戒，下游保全戶兩度撤離，不過在裝設水位計持續監測，且根據氣象預報集水區降雨情況推估幾天內還不會溢流，於上月29日解除黃色警戒。

花蓮分署表示，萬里溪堰塞湖仍存在溢流風險，為掌握最新變化及潛在風險，因此組成特遣隊深入湖區探勘，因萬榮林道及西林林道受風災、豪雨重創多處路基流失，道路中斷，人車無法抵達湖區，且河道布滿巨石，地勢陡峭，風險相當高，商請空勤直升機協助，以吊掛結合步行方式上山。

花蓮分署指出，這次探勘任務包括確認堰塞湖蓄水情形、崩塌地變化及地形地貌，隊員也會同步進行地質土樣採集、現地影像紀錄、湖區路線踏查及通訊訊號測試，並搭配無人機空拍及圖資分析，即時回傳最新監測成果，將是後續天然災害監測、防災應變及治理的重要參考。

為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供
為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供

為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供
為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供

為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供
為掌握萬里溪堰塞湖相關資料、確認地形地貌，林保署花蓮分署組成 9人探勘隊，今天由空勤直升機吊掛上山，預計5天完成任務帶回監測資料。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 堰塞湖

延伸閱讀

花蓮萬里溪堰塞湖每天增30萬立方公尺蓄水量 6天後恐溢流

台南山區雨後溪流淤積 立委會勘要求1個月內改善

豪雨台南山區排水受損…郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治

通過檢驗 花蓮鯉魚潭天鵝船復航

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

交通部推「綠色運輸服務平台」3階段加碼TPASS最高獲33％回饋

交通部今推出「我的綠色足跡，解鎖美好生活 My Green Ride. My Good Life－綠色運輸服務平台」，並有3階段加碼回饋，購買TPASS 2.0及TPASS定期票的民眾，若搶在等1波早鳥時段註冊，最高可獲得18至33％總回饋或50元首購回饋金，持續搭乘公共運輸達100天，再抽華航區域現不限航點來回經濟艙機票2張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。