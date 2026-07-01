9人探勘隊涉險挺進萬里溪堰塞湖 預計5天帶回第一手監測資料
花蓮縣萬里溪堰塞湖日前已解除黃色警戒，但風險仍然存在，林業及自然保育署花蓮分署組成9人探勘隊，今天由黑鷹直升機吊掛上山，再徒步3公里，到堰塞湖區調查蓄水情形及周邊地形地貌，並將採樣、作成影像紀錄，預計5日帶回成果，作為後續防災應變的重要參考。
這支深山特遣隊由花蓮分署、東區搜救委員會及高山協作各3人，共9人組成，今天由空勤黑鷹直升機支援，吊掛到大安山西峰南側谷地，循稜線下切，預計明天抵達萬里溪匯流口，再下溯進入堰塞湖區，共須徒步3公里。
萬里溪堰塞湖於上月21日發現後，每天約增加20萬到30萬噸水量，日前一度發出紅色警戒，下游保全戶兩度撤離，不過在裝設水位計持續監測，且根據氣象預報集水區降雨情況推估幾天內還不會溢流，於上月29日解除黃色警戒。
花蓮分署表示，萬里溪堰塞湖仍存在溢流風險，為掌握最新變化及潛在風險，因此組成特遣隊深入湖區探勘，因萬榮林道及西林林道受風災、豪雨重創多處路基流失，道路中斷，人車無法抵達湖區，且河道布滿巨石，地勢陡峭，風險相當高，商請空勤直升機協助，以吊掛結合步行方式上山。
花蓮分署指出，這次探勘任務包括確認堰塞湖蓄水情形、崩塌地變化及地形地貌，隊員也會同步進行地質土樣採集、現地影像紀錄、湖區路線踏查及通訊訊號測試，並搭配無人機空拍及圖資分析，即時回傳最新監測成果，將是後續天然災害監測、防災應變及治理的重要參考。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。