卡哇伊！台東寶桑路驚現3處巨型玩偶 秒變打卡熱點

2026台東博覽會（東博）即將正式登場，目前各主題場館及系列活動已展開試營運，吸引不少民眾提前走訪體驗。其中，市區知名的寶桑路美食老街近期出現大型視覺裝置，3處建物外觀設置巨型卡通充氣玩偶，造型可愛吸睛，迅速成為街區新亮點。

這3處裝置分別設置於不同店家建物外牆與屋頂位置，色彩鮮明、體積龐大，遠遠即可看見，成為往來車流與人潮的視覺焦點。不少民眾經過時停下腳步拍照，也有人專程前來打卡。

附近店家表示，裝置設置後確實帶來明顯人潮，有助提升街區活力。一名店家受訪指出「這幾天明顯比較熱鬧，很多人會停下來拍照，也順便進來吃東西或買飲料，感覺氣氛有被帶動起來」。

有民眾則認為，這樣的設計讓老街多了不同風格的趣味感。「以前這裡比較安靜，現在突然變得很有活力，小朋友也很喜歡。」一名在地居民說。

外地遊客則表示，巨型充氣玩偶具有話題性，也成為旅程中的意外驚喜。一名來自外縣市的遊客說「原本只是來逛東博，沒想到在老街看到這些大型裝置，很好拍，也很有記憶點」。

據了解，目前寶桑路一帶共有3處巨型充氣玩偶裝置，已成為2026台東博覽會試營運期間的熱門拍照點之一，也為地方商圈注入新的觀光話題與討論度。

目前寶桑路一帶共有3處巨型充氣玩偶裝置，已成為2026台東博覽會試營運期間的熱門拍照點之一，也為地方商圈注入新的觀光話題與討論度。記者尤聰光／攝影

寶桑路美食老街出現3處巨型充氣玩偶裝置，瞬間成為街區最受矚目的視覺焦點。記者尤聰光／攝影