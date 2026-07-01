屏東海生館推館內遊船 近距離賞魚餵魚體驗海洋秘境

在海生館裡也能搭船？屏東海生館推出「零距離海上漫遊」體驗活動，帶遊客登上小船，航行在珊瑚王國館海底隧道正上方，以前所未有的角度近距離感受海洋的魅力，打造全台少見的博物館乘船體驗，並於今日起開放民眾報名。

一般搭船都是在天然水體，海生館這次推出館內搭船活動，是在館內後場珊瑚王國館海底隧道正上方，以無動力小船緩緩前行，並從水面視角觀察各式海洋生物悠游其中，彷彿置身海洋秘境中。

活動中也有解說員介紹各類海中生物，並帶民眾認識海生館人員如何從事飼育與照護工作，民眾也能親手投餵飼料給魚兒，民眾能透過知識性與沉浸感的體驗，認識海洋生物與保育。

「零距離海上漫遊」活動一天兩場次，每次可搭乘6名乘客，乘客須年滿6歲，未滿12歲兒童須由1名年滿18歲成人購票陪同參與。海生館邀請民眾一起登上小船，近距離觀察魚類巡游、環繞與覓食行為，體驗特殊視角的海洋冒險。

屏東海生館推出「零距離海上漫遊」體驗活動，帶遊客登上小船航行在珊瑚王國館海底隧道正上方，近距離感受海洋魅力。記者潘奕言／攝影

屏東海生館推出「零距離海上漫遊」體驗活動，帶遊客登上小船航行在珊瑚王國館海底隧道正上方，遊客也能餵食魚兒。記者潘奕言／攝影