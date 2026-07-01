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「撿菸蒂換好禮」宜蘭7月起集滿2瓶寶特瓶 可兌換生活清潔品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾自即日起至8月底，只要集滿2瓶菸蒂，即可兌換一份生活清潔用品。圖／環保局提供
民眾自即日起至8月底，只要集滿2瓶菸蒂，即可兌換一份生活清潔用品。圖／環保局提供

菸蒂隨意棄置造成環境污染惹人厭，宜蘭環保局結合各鄉鎮市公所清潔隊從今天起至8月底止，共同辦理「減菸蒂換好禮」，鼓勵民眾撿拾菸蒂，並把菸蒂裝滿600毫升的透明寶特瓶2瓶，即可拿到公所清潔隊兌換洗碗精等生活清潔用品，每人每天最多兌換兩份，數量有限兌完為止。

環保局表示，菸蒂是日常生活中常見的環境污染物，菸蒂濾嘴主要由塑膠纖維製成，不易自然分解，若遭任意棄置，不僅影響市容景觀，更可能因雨水沖刷流入排水系統、河川及海洋，對環境生態造成長期危害。為減少菸蒂污染環境，環保局特別規劃兌換贈禮活動。

環保局提醒民眾，各地清潔隊在受理兌換時，會先確認容器內確為菸蒂，沒有夾雜垃圾、砂土、石塊或其他異物，符合規定後才能兌換；為讓更多人參與，原則上每人每天以兌換2份生活清潔用品為限，各清潔隊受理兌換時間及地點詳見活動海報，歡迎民眾把握機會，一起減少菸蒂對環境造成的負擔。

環保局長許嘉琦表示，維護環境整潔需要全民共同努力，隨手撿拾菸蒂不僅能改善生活環境，更能降低有害物質汙染環境，邀請大家踴躍參與「減菸蒂換好禮」，盼透過活動喚起民眾對環境保護的重視，養成不亂丟菸蒂的好習慣。

民眾自即日起至8月底，只要集滿2瓶菸蒂，即可兌換一份生活清潔用品。圖／環保局提供
民眾自即日起至8月底，只要集滿2瓶菸蒂，即可兌換一份生活清潔用品。圖／環保局提供

菸蒂 宜蘭 環保局

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