《聰明鎮》最可怕的不是怪物是媽媽！香港女神梁詠琪崩潰持剪刀情勒女兒

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》，由奇蹟映畫所製作、聯合數位文創共同投資，日前宣布將於7月28日在Netflix台灣獨家上線，引爆大批粉絲觀眾高度期待，全新花絮「最可怕的不是怪物，是媽媽！」，揭開劇中核心的畸形家庭關係。香港女神梁詠琪首度接演台劇，化身控制欲極強的單親媽媽，與陳姸霏詮釋相愛相殺的母女，將亞洲家庭常見的「我是為妳好」與升學焦慮推向極限，花絮中梁詠琪一句台詞：「妳是我生的，妳的一切都是我給的！」展現遊走於瘋狂邊緣的窒息式母愛。

最新花絮中，畫面開場便營造令人膽戰心驚的壓迫感。梁詠琪神情緊繃、手持剪刀護著女兒與丈夫對峙，隨後對女兒痛喊：「媽媽只剩下妳了，妳永遠永遠不可以離開媽媽！」將扭曲的母女關係展露無遺。她更將自身對失敗的恐懼強加在孩子身上，情緒勒索狠抓陳姸霏說：「媽媽沒有成就，妳不能夠像我一樣沒出息，妳是媽媽唯一的希望。」陳姸霏也給出爆發力十足的演技，對著母親崩潰狂吼，兩人將這段互相依賴又彼此傷害的母女拉扯，演繹得淋漓盡致。

戲裡相愛相殺，戲外兩位演員則對角色有著深刻同情。談及這次飾演的單親媽媽「何麗芬」，梁詠琪形容：「她很明顯對女兒的愛是大過於生命的一切，比自己的生命看得還重要，當她走到一個極端的想法，有很強烈的控制慾，女兒是她生命的全部，她什麼都沒有，所做的一切都是為了女兒，甚至可以犧牲一切，這個偉大母親的角色是很吸引我的。」她還透露自己也很愛看伊藤潤二的作品，以前看《漩渦》連翻頁都會怕，要先翻一小角確認不會太恐怖才敢慢慢翻開，更表示：「我已經搶先看了《聰明鎮》前5集，追著導演快給我剩下的集數，好久沒有追劇追到停不下來了。」

現實生活同樣身為母親的梁詠琪表示，自己與角色相似之處在於都很愛女兒、願意付出努力，但她強調非常不認同何麗芬愛女兒的方式，直言：「何麗芬失去自己，也讓女兒失去自己。她的愛是盲目的，漠視女兒的感受，讓雙方都很痛苦。我自己比較放手，畢竟孩子是獨立個體，我們作為父母仍然要尊重他們。」

陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖／奇蹟映畫所提供

陳姸霏在劇中化身重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」。問起得知要跟女神梁詠琪演母女的心情，她笑稱一開始因為對方是資深前輩，又是厲害的歌手而「微微害怕」，甚至擔心語言隔閡，實際碰面發現一切都是過度擔心，陳姸霏笑說：「第一次見面覺得她好高、好漂亮！我們也常在現場分享零食，到了最後殺青甚至有點難分難捨。」

梁詠琪則對「女兒」陳姸霏讚不絕口，她驚豔說：「姸霏很清楚自己在表演上要做什麼，有時氣氛也被她帶動。拍沉重鏡頭時，她本來哭得很淒涼，一喊卡就突然笑了。我非常享受看她的表演，心裡都忍不住想，我這個女兒真的很棒！」梁詠琪還透露當時偷偷把手機桌布跟螢幕保護都換成陳姸霏小時後的照片，被問會不會擔心自己女兒吃醋？她笑說：「當時離家兩個月在台灣拍攝很想念女兒，就真的把姸霏當自己女兒看，但拍完當然就把照片換回去啦！」