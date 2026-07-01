長照智慧科技輔具全租賃制7月上路 衛福部：首批17件產品納入給付

因應高齡化及失能照顧需求增加，衛福部7月起推動長照3.0智慧科技輔具全租賃新制，並建立給付機制，現行第一批通過審議共有移動類、沐浴排泄類、居家照顧床類及安全看視類等四大類、17件輔具，未來將透過審議機制持續擴充品項，提供民眾更多元的「智慧」選擇。

長照個案接受醫療復健或長照復能後，身體功能及失能程度可能改變，輔具需求也會隨之調整。衛福部長照司副司長吳希文說，為了讓民眾可依需求彈性更換輔具，減輕一次性購置負擔，並提升照顧品質，衛福部在現行第一組傳統輔具（共有68項）購置租賃給付額度每3年4萬元之外，新增第二組智慧科技輔具全租賃給付額度每3年6萬元（含居家無障礙環境改善服務最高2萬元），適用移動、移位、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等5大類智慧科技輔具；採二擇一機制，民眾可視需要進行選擇。

吳希文表示，智慧科技輔具全租賃新制今起上路，衛福部已建立智慧科技輔具給付歸類機制，委託專業團體受理審議產品功能、資訊通信及安全認證規格，歸類產品給付碼別及項目，以確保符合長照使用需求及品質安全標準。現行第一批通過審議上架已有移動、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等四大類、17件輔具，未來將透過審議機制持續擴充品項。

吳希文說，，智慧科技輔具全租賃制度有助提升失能者自主生活能力，減輕家庭照顧壓力，並透過租賃方式提供更彈性、多元的照顧支持，以及循環利用提高資源運用效益，帶動智慧科技輔具租賃市場發展。未來將持續推動智慧科技融入長照服務，建構更完善、更具韌性的長照服務體系。

衛福部持續積極完備相關配套措施，公告輔具清潔消毒作業指引、新增智慧科技輔具評估報告書、訂定輔具服務契約書及營運計畫書範本，以強化地方政府特約管理作為，並委託專業團體辦理智慧科技輔具評估教育訓練，提升輔具評估人員之評估品質一致性，以及建置查詢平台公布輔具產品資訊，提供民眾查詢產品資訊。

衛福部提醒，符合長照服務資格且有相關需求的民眾，可洽1966長照服務專線或各縣市長期照顧管理中心洽詢申請方式及服務內容，經評估為長照需要等級第2級以上，並由甲類輔具評估人員確認適用且符合資格者，出具輔具評估報告，即可申請智慧科技輔具服務。

衛福部7月起推動長照3.0智慧科技輔具全租賃新制，現行第一批通過審議共有移動類、沐浴排泄類、居家照顧床類及安全看視類等四大類、17件輔具，未來將透過審議機制持續擴充品項，提供民眾更多元的「智慧」選擇。圖／衛福部提供