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親子出國省荷包！航空燃油附加費長程航線調降金額出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近期航空燃油價格再下跌，國籍航空公司燃油附加費自7月1日起調降，短程航線調降為27.5美元，長程航線調降為71.5美元。聯合報系資料照
近期航空燃油價格再下跌，國籍航空公司燃油附加費自7月1日起調降，短程航線調降為27.5美元，長程航線調降為71.5美元。聯合報系資料照

近期航空燃油價格下跌，交通部民航局表示，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，將自7月1日起調降，短程航線調降為27.5美元（約新台幣876元），長程航線調降為71.5美元（約新台幣2279元），一家四口出國等於省下約9120元，將近萬元。

為適度反映部分成本以達永續經營，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。

民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準。

「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元-未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

先前受到中東戰事影響，連帶航空燃油價格飆漲，國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），創下燃油附加費計算公式上路21年以來的新高。

中東戰爭持續3個月後，航空燃油價格才逐漸下跌，民航局先前才宣布6月7日調降國籍航空燃油附加費，短程航線從45美元調降為35美元（約新台幣1082元），長程航線從117美元調降為91美元（約新台幣2813元）。

民航局今再宣布，依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶160.1元調降為133.29美元（自第14級距降為第11級距），國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費，短程航線由35美元調降為27.5美元，長程航線由91美元調降為71.5美元，本月7日起生效。

另外，民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

航線 航空公司 油價

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