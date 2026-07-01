不是蔬菜就健康！自助餐1下飯神菜是油脂炸彈 營養師揭夾取技巧

營養師曾建銘近日在臉書粉專分享，外食族吃自助餐常會夾茄子，這道「高CP值神菜」外表閃閃發光，吃起來軟爛入味，配飯吃超級香，但對於正在飲食控制體重或是怕胖的人，強烈建議別將它當作該餐「唯一」的蔬菜來源。

在自助餐和便當店中，茄子一直是顧客們的熱門選擇，然而這道看似健康的蔬菜卻隱藏著健康風險。曾建銘表示，茄子成本低且體積大，能提供豐富的份量，對餐廳經營者來說是經濟實惠的高CP值選擇。

此外，茄子可以運用多樣的烹調方式，無論是塔香還是醬燒味道都不錯，也很下飯，而在視覺吸引力上，其紫色外觀在一片綠色蔬菜中格外突出，增添了整個店家菜色的豐富度。

儘管茄子是蔬菜，很容易讓人有種「我有吃青菜、我很健康」的錯覺，但曾建銘提醒，許多自助餐中的茄子因為高油、高鹽的烹調方式，可能成為「油脂炸彈」，茄子的海綿狀結構使其容易吸附油脂和醬汁，這樣一來，熱量和鈉含量便會大幅上升。如果民眾夾起茄子時，發現盤底滲出一層厚厚的油，那它其實比較接近「油炒蔬菜」。

營養師吳映澄也在臉書粉專發文指出，為了保持漂亮顏色，大部分店家處理茄子時會先「過油」處理，再加上辣豆瓣醬、香油等調味料，所以熱量才會直線飆升。

曾建銘建議，若選擇了高油的茄子，建議搭配燙青菜、高麗菜或花椰菜等較不吸油的蔬菜，以達到健康飲食的目的。吳映澄則提供民眾一個飲食小技巧，夾菜時記得盡量夾取菜肴的上層，這樣可以避開油脂，減少熱量攝取。