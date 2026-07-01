聽新聞
0:00 / 0:00
乳品標示新制今起上路 取得鮮乳標章、驗證標章者才能標示為鮮乳
農業部表示，為強化乳品市場區隔，衛福部食藥署於去年6月3日公告修正「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，該規定即日起全面上路，未來只有取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」，或「農產品生產及驗證管理法」的「驗證標章」者，才能標示為「鮮乳」。
農業部表示，乳業擔心進口鮮乳標示為「長效鮮乳」將造成市場混淆，為保障國內酪農及乳業權益，與衛福部共同討論後，修正乳品相關規定，未來只有取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」，或「農產品生產及驗證管理法」的「驗證標章」者，始得標示為「鮮乳」。
農業部表示，為配合此次修正，過去「鮮乳標章」屬服務商標，現已升級為證明標章性質，提升產銷透明度與消費辨識度，透過制度化標示與管理，可有效區隔國產與進口乳品，穩定國產酪農契作體系與產銷秩序。
此外，在先前緩衝期間，農業部也積極成立輔導團隊，協助自有品牌業者取得鮮乳標章，鼓勵乳品加工廠與畜牧場申請產銷履歷驗證或優良農產品驗證，提升整體產品透明度與市場信任度。
農業部表示，未來將結合食農教育與行銷推廣策略，深化國人對國產鮮乳「在地、可溯源」的認同，同時呼籲消費者選購時認明印有「台灣鮮乳標章」的產品，以實際行動支持在地酪農，共同促進我國乳業永續發展。
中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，除了鮮乳外，手搖飲業者同樣須依照規範，如果使用沒有取得標章的乳品只能叫牛乳茶或紅茶牛乳，不得標為「鮮奶茶」，違者可依照違反「食品安全衛生管理法」標示不實規定，處以最高400萬元以下罰鍰。
方清泉指出，在新制7月1日前已經上路製造的產品仍可繼續販賣至有效日期為止，以降低業者在新制實施後包裝標示修正或包材更換所衍生的成本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。