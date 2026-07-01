乳品標示新制今起上路 取得鮮乳標章、驗證標章者才能標示為鮮乳

農業部表示，為強化乳品市場區隔，衛福部食藥署於去年6月3日公告修正「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，該規定即日起全面上路，未來只有取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」，或「農產品生產及驗證管理法」的「驗證標章」者，才能標示為「鮮乳」。

農業部表示，乳業擔心進口鮮乳標示為「長效鮮乳」將造成市場混淆，為保障國內酪農及乳業權益，與衛福部共同討論後，修正乳品相關規定，未來只有取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」，或「農產品生產及驗證管理法」的「驗證標章」者，始得標示為「鮮乳」。

農業部表示，為配合此次修正，過去「鮮乳標章」屬服務商標，現已升級為證明標章性質，提升產銷透明度與消費辨識度，透過制度化標示與管理，可有效區隔國產與進口乳品，穩定國產酪農契作體系與產銷秩序。

此外，在先前緩衝期間，農業部也積極成立輔導團隊，協助自有品牌業者取得鮮乳標章，鼓勵乳品加工廠與畜牧場申請產銷履歷驗證或優良農產品驗證，提升整體產品透明度與市場信任度。

農業部表示，未來將結合食農教育與行銷推廣策略，深化國人對國產鮮乳「在地、可溯源」的認同，同時呼籲消費者選購時認明印有「台灣鮮乳標章」的產品，以實際行動支持在地酪農，共同促進我國乳業永續發展。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，除了鮮乳外，手搖飲業者同樣須依照規範，如果使用沒有取得標章的乳品只能叫牛乳茶或紅茶牛乳，不得標為「鮮奶茶」，違者可依照違反「食品安全衛生管理法」標示不實規定，處以最高400萬元以下罰鍰。

方清泉指出，在新制7月1日前已經上路製造的產品仍可繼續販賣至有效日期為止，以降低業者在新制實施後包裝標示修正或包材更換所衍生的成本。